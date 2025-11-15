LIVE VIDEO: Claudiu Lucian Pop întronizat Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, la Blaj

Claudiu Lucian Pop întronizat Arhiepiscop Major: Un eveniment de mare importanță pentru comunitatea greco-catolică se desfășoară sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Blaj.

Episcopul Claudiu-Lucian Pop este întronizat ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Este cea mai înaltă funcție în ierarhia acestei Biserici, poziție deținută până recent de cardinalul Lucian Mureșan.

Ceremonialul presupune o procesiune solemnă care pornește de la Curia Arhiepiscopiei Majore și ajunge la Catedrala „Sfânta Treime”, unde, la ora 11:00, este celebrată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

La eveniment și-au anunțat prezența Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, Excelența Sa Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România, precum și membrii Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

De asemenea, participă episcopi romano-catolici din țară, ierarhi și delegați din străinătate, reprezentanți ai autorităților civile, numeroși preoți, persoane consacrate și credincioși.

Răspunsurile liturgice sunt susținute de Corul „Angeli” al Catedralei „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.

Alegerea ca Arhiepiscop Major

Claudiu-Lucian Pop, până acum Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, a fost ales Arhiepiscop Major pe 5 noiembrie 2025, în cadrul sesiunii extraordinare a Sinodului Episcopilor, desfășurată la Roma.

Alegerea sa a fost ulterior confirmată de Sfântul Părinte Leon al XIV-lea, conform normelor canonice.

La 14 ani de la numirea sa ca Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore și la patru ani de la alegerea în funcția de Episcop eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla, Preafericitul Claudiu Lucian Pop revine la Blaj ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Această reîntoarcere nu este doar una geografică, ci mai ales una sufletească: un nou început în continuitatea unei misiuni de comuniune, lumină și slujire.

„Mă reîntorc la Blaj, cu rugăciune și recunoștință față de Dumnezeu!” a spus Claudiu Pop.

De-a lungul celor zece ani de slujire ca Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop a purtat cu răbdare și credință responsabilitățile misiunii sale, între care un loc deosebit îl ocupă coordonarea vizitei apostolice a Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj.

A fost o lucrare de har și de unitate, prin care întreaga Biserică Română Unită a simțit prezența vie a lui Cristos în mijlocul ei.

