Connect with us

Blaj

LIVE VIDEO: Claudiu Lucian Pop întronizat Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, la Blaj

claudiu pop

Publicat

acum 3 ore

Claudiu Lucian Pop întronizat Arhiepiscop Major: Un eveniment de mare importanță pentru comunitatea greco-catolică se desfășoară sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Blaj.

Episcopul Claudiu-Lucian Pop este întronizat ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Este cea mai înaltă funcție în ierarhia acestei Biserici, poziție deținută până recent de cardinalul Lucian Mureșan.

YouTube video

Ceremonialul presupune o procesiune solemnă care pornește de la Curia Arhiepiscopiei Majore și ajunge la Catedrala „Sfânta Treime”, unde, la ora 11:00, este celebrată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

La eveniment și-au anunțat prezența Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, Excelența Sa Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România, precum și membrii Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

De asemenea, participă episcopi romano-catolici din țară, ierarhi și delegați din străinătate, reprezentanți ai autorităților civile, numeroși preoți, persoane consacrate și credincioși.

Răspunsurile liturgice sunt susținute de Corul „Angeli” al Catedralei „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca.

Alegerea ca Arhiepiscop Major

Claudiu-Lucian Pop, până acum Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, a fost ales Arhiepiscop Major pe 5 noiembrie 2025, în cadrul sesiunii extraordinare a Sinodului Episcopilor, desfășurată la Roma.

Vezi și Cine este Claudiu Pop: Portretul noului arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Alegerea sa a fost ulterior confirmată de Sfântul Părinte Leon al XIV-lea, conform normelor canonice.

La 14 ani de la numirea sa ca Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore și la patru ani de la alegerea în funcția de Episcop eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla, Preafericitul Claudiu Lucian Pop revine la Blaj ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Această reîntoarcere nu este doar una geografică, ci mai ales una sufletească: un nou început în continuitatea unei misiuni de comuniune, lumină și slujire.

„Mă reîntorc la Blaj, cu rugăciune și recunoștință față de Dumnezeu!” a spus Claudiu Pop.

De-a lungul celor zece ani de slujire ca Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop a purtat cu răbdare și credință responsabilitățile misiunii sale, între care un loc deosebit îl ocupă coordonarea vizitei apostolice a Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj.

A fost o lucrare de har și de unitate, prin care întreaga Biserică Română Unită a simțit prezența vie a lui Cristos în mijlocul ei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

manastirea ramet
Evenimentacum 3 minute

Doliu la Mănăstirea Râmeț: stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța mănăstirii, a încetat din viață
Educațieacum O oră

Numărul maxim de elevi în clasele de liceu, din anul școlar 2026-2027. Reguli pregătite de Ministerul Educației
Administrațieacum 2 ore

Spații scoase la licitație de Primăria Alba Iulia, în șanțurile Cetății. Care sunt locațiile și prețurile de pornire
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Spații scoase la licitație de Primăria Alba Iulia, în șanțurile Cetății. Care sunt locațiile și prețurile de pornire
Administrațieacum 6 ore

Peste 70% dintre angajații de la stat consideră că merită salarii mai mari. Care este venitul mediu
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 22 de ore

Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul al treilea
Economieacum o zi

Ce pensie le-a propus Ilie Bolojan magistraților și nu au acceptat. În prezent, pensia medie a acestora ajunge la 5.000 de euro
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 3 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

pariuri sportive online - topbet.ro sport 14.11.2025
Sportacum o zi

Robert Lewandowski, hattrick vs. Ionuț Radu: Îl poate ajunge polonezul pe Mbappe în clasamentul golgheterilor? (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

FOTO-VIDEO: Flavia Pintea și Cristian Muntean, MISS și MISTER Boboc 2025, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia
Evenimentacum 5 ore

FOTO-VIDEO: MISS și MISTER Boboc 2025 la Colegiul Economic din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 3 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Programul național de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene
Actualitateacum 3 zile

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Numărul maxim de elevi în clasele de liceu, din anul școlar 2026-2027. Reguli pregătite de Ministerul Educației
Educațieacum 2 zile

Clase separate indiferent de numărul de elevi, în comunele izolate din țară. Proiectul a trecut de Camera Deputaților
Mai mult din Educatie