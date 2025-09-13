Connect with us

Peste 130 de autovehicule furate au fost descoperite la frontieră, în ultimele opt luni. Majoritatea mașinilor, din clasa de lux

Peste 130 de autovehicule furate au fost descoperite la frontieră, în ultimele opt luni. Majoritatea mașinilor în cauză sunt din clasa de lux sau medie.

În perioada ianuarie – august 2025, în urma misiunilor desfăşurate în punctele de trecere a frontierei şi în zona de competenţă, poliţiştii de frontieră au descoperit, la nivel național, 135 autovehicule și utilaje aflate în atenţia autorităţilor, a anunțat Poliția de Frontieră.

Doar în luna august 2025, polițiștii de frontieră au indisponibilizat mai multe autoturisme de lux, în valoare totală de peste 500.000 de euro, semnalate de autoritățile din Austria, Danemarca, Norvegia, Polonia și Spania.

Mașini căutate de autoritățile din străinătate, găsite la frontieră

Poliția de Frontieră Română derulează permanent misiuni de control și verificare, cu scopul de a preveni introducerea în țară sau tranzitarea teritoriului național cu autovehicule furate ori căutate de autoritățile din străinătate.

Ca urmare a acestor activități, au fost descoperite 135 de autovehicule și utilaje aflate în atenția autorităților internaționale, dintre care:

  • 113 autoturisme
  • 10 camioane, 6 microbuze,
  • 1 motocicletă, 1 remorcă,
  • 4 utilaje agricole/construcții.

Modul de operare și rutele folosite

Autovehiculele sunt, în majoritatea cazurilor, din categoria de lux sau de clasă medie, înmatriculate în state din Europa de Vest și din spațiul Nordic. Sunt căutate pentru confiscare sau ca obiecte de litigiu juridic.

Potrivit Poliției de Frontieră, infractorii folosesc diverse modalități de disimulare a provenienței, precum:

  • documente false sau falsificate (certificate de înmatriculare, facturi, acte de vânzare-cumpărare)
  • plăcuțe de înmatriculare schimbate
  • transportul pe platforme sau în containere, în special prin porturi maritime.

Cooperare internațională

Poliția de Frontieră Română acționează în permanență în cooperare cu instituții similare din statele membre UE și țări terțe, utilizând bazele de date internaționale (SIS – Sistemul de Informații Schengen, Interpol, bazele naționale ale statelor care emit alertele).

Schimbul de date și informații operative este realizat prin intermediul Punctelor și Centrelor de Contact de la frontieră.

Cazuri semnificative

  • Nădlac (31.07.2025): în urma unor controale, polițiștii de frontieră au verificat un microbuz înmatriculat în Bulgaria, care transporta pe platformă două autoturisme. Șoferul, cetățean bulgar, a prezentat documente neconforme. Verificările au arătat că unul dintre vehicule – un autoturism de lux evaluat la aproximativ 225.000 de euro – figura ca „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile din Elveția
  • Portul Constanța (18.03.2025): poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit două autoturisme de lux, cu numere și acte false, pregătite pentru export în Turcia. Vehiculele, cu plăcuțe de înmatriculare din Lituania și în posesia a doi cetățeni din Belarus, nu erau înmatriculate, aveau plăcuțe aparținând altor mașini, iar documentele aferente erau false. Autoturismele, evaluate la aproximativ 1 milion lei, au fost indisponibilizate
  • Nădlac și Borș (27.06.2025): în cadrul unor controale nesistematice, poliţiştii de frontieră au depistat două utilaje agricole și două utilaje de construcții, transportate în două automarfare conduse de cetățeni români. Pentru aceste bunuri, cu o valoare totală de peste 270.000 de euro, șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență

Măsuri dispuse

În toate cazurile, autovehiculele au fost indisponibilizate la sediile structurilor Poliției de Frontieră, până la clarificarea situației juridice.

Pe numele persoanelor implicate au fost întocmite dosare penale pentru infracțiuni precum: tăinuire, uz de fals, fals în înscrisuri sau alte infracțiuni conexe.

