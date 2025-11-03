Connect with us

Peste 150 de dosare mai vechi de 8 ani la instanțele din aria Curții de Apel Alba Iulia. ”Stocul” de cauze cu autori necunoscuți

Publicat

acum 2 ore

Inspecția judiciară a relizat o serie controale asupra instanțelor de judecată din România, pe circumscripțiile Curților de Apel din țară. Inspectorii au căutat câte dosare mai vechi de opt ani se aflau pe rolul curților de apel, în 2024. De asemenea, au vrut să vadă și câte dosare cu autori necunoscuți, sunt pe raza parchetelor de pe lângă curțile de apel. 

Potrivit rapoartelor întocmite de Inspecția Judiciară, la final de 2024, în circumscripția Curții de Apel Alba Iulia (Alba, Sibiu, Hunedoara) erau în evidență 153 de dosare mai vechi de 8 ani pe rolul instanțelor.

În ceea ce privește dosarele cu autori necunoscuți (AN) aflate în circumscripție, între semestrul I și semestrul II în 2024,  se observă o scădere a volumului cauzelor cu autori necunoscuți: de la 13.320 (S1) la 10.648 (S2), ceea ce înseamnă o reducere de 20%.

Cum arată situația dosarelor cu AN pe raza județului Alba, pe parchete

PJ Alba Iulia: 1.677 dosare
PJ Câmpeni: 237 dosare
PJ Aiud: 398 dosare
PJ Blaj: 229 dosare
PJ Sebeș: 542 dosare
PT Alba: 83 dosare

Ce au concluzionat inspectorii care au întocmit raportul

Legat de perioada mare de timp, la care ajung unele dosare, adică aproape opt ani, inspectorii susțin că o mare cauză reprezintă expertizele tehnice.

Mai exact expertize tehnice care durează 1–5 ani, refaceri, avizări OCPI dar și  lipsa de experți disponibili. De asemenea suspendările (excepții de neconstituționalitate, sesizări CJUE), rejudecări după casare, cicluri procesuale multiple, reprezintă o altă problemă.

Un alt motiv este fluctuația de personal (promovări, delegări, pensionări) la instanțe și parchete care blochează unele dosare.  Apoi mai sunt și factorii de management al calendarului: termene prea lungi, amânări repetate ale pronunțării, întârzieri la redactare.

Ce au propus inspectorii după finalizarea raportului

  • Monitorizare continuă a dosarelor vechi (trimestrial la nivelul conducerii instanțelor/parchetelor).
  • Onorarii realiste și plăți în avans pentru expertize; semnalarea experților care întârzie.
  • Revizuirea taxelor de timbru și limitarea scutirilor care stimulează litigarea abuzivă.
  • Întărirea resursei umane la grefă și acces complet al procurorilor la ECRIS; curățarea/standardizarea datelor.
  • Grup de lucru CSM, MP, MAI pentru asigurarea continuității la urmărirea penală.
Ultimele articole pe alba24
