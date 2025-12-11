Connect with us

Eveniment

Peste 170 de procurori și judecători, mesaj de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluiri la Recorder

Publicat

acum 2 ore

Peste 170 de procurori și judecători din țară au semnat joi un mesaj de susținere pentru magistrații care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre probleme grave din sistemul de justiție.

„Subsemnații, judecători și procurori, având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar și mesajele contradictorii publicate de Secția pentru judecători și secția pentru procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate.

Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă – în slujba cetățeanului”, se arată într-o postare distribuită pe Facebook de procuroarea Alexandra Lăncrănjan, cea care l-a anchetat pe Liviu Dragnea în dosarul „Tel Drum”.

Mesajul de susținere este semnat de judecători și procurori din întreaga țară, respectiv de la DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale și judecătorii, dar și de instanțe militare, scrie Agerpres.

În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu.

Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu. Beșu declară că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Afirmațiile lui Beșu au fost întărite de judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intervenit în conferința de presă convocată joi de conducerea CAB.

Vezi și VIDEO: Lovitură de teatru la conferința Curții de Apel București. Judecătoare: ”Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”

sursa: Agerpres

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 21 de minute

Riscurile la care sunt expuse animalele atunci când în preajma lor se folosesc articole pirotehnice. Recomandările polițiștilor
eures locuri munca strainatate
Evenimentacum 52 de minute

Peste 300 de locuri de muncă sunt disponibile pentru români în Europa, prin EURES. Ce meserii sunt căutate și care sunt salariile
Evenimentacum O oră

SÂMBĂTĂ: Concert de colinde cântate de elevi din Alba Iulia, la Catedrala Încoronării din municipiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Gala Best of Business 2025: firmele din Alba care susțin economia locală, premiate de Consiliul Județean. LISTA
Economieacum 5 ore

Case de marcat virtuale și bonuri fiscale în format electronic: propunere legislativă în Parlament
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Economieacum o zi

Decizie CCR: legea prin care cresc taxele locale este constituțională. Sesizarea AUR a fost respinsă
Economieacum o zi

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 8 ore

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 3 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 8 ore

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum 15 ore

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum o zi

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

FOTO: Dispensarul din comuna Mihalț și-a redeschis porțile, după o investiție de un milion de lei
Evenimentacum o zi

Caz de trichineloză confirmat de DSVSA Alba, la un porc mistreț. Atenționări pentru locuitori
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 ore

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum o zi

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie