VIDEO: Lovitură de teatru la conferința Curții de Apel București. Judecătoare: ”Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”

Curtea de Apel București a reacționat joi la dezvăluirile din ancheta Recorder, într-o ”conferință extraordinară de presă”.

Este pentru prima dată când Curtea de Apel București anunță o asemenea conferință.

Conferința de presă a început cu o lovitură de teatru: o judecătoare a intervenit în conferința de presă de la Curtea de Apel București: „Muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută, suntem terorizați cu acțiuni disciplinare, într-o situație toxică și încordată”.

În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție.

Printre dosarele analizate sunt cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu, transmite Agerpres.

După apariția materialului jurnalistic, Curtea de Apel București a lansat, miercuri, un atac virulent la adresa judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, care apare în documentarul Recorder, sugerând că acesta ar fi fost ofițer la serviciul secret ”Doi și-un sfert”, fără să aducă însă dovezi, ci doar citând articole din presă.

În documentarul ”Justiție capturată”, Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

