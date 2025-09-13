Eveniment
Peste 50 de persoane reținute de DIICOT în dosare de trafic de droguri și alte infracțiuni. Câte au fost arestate
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea a peste 50 de persoane, în dosare de trafic de droguri sau alte infracțiuni. Acțiunile s-au desfășurat în perioada 22 august – 11 septembrie 2025.
Potrivit DIICOT, au fost reținuți, în total, 53 de inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de:
- droguri de risc, trafic de droguri de mare risc
- efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive
- tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat
- constituirea unui grup infracțional organizat
- nerespectarea regimului armelor şi munițiilor
- contrabandă calificată, spălare a banilor
- trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori, viol asupra unui minor și pornografie infantilă.
Ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți au dispus arestarea preventivă a 33 de inculpați, față de alți 12 fiind luată măsura controlului judiciar.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițisti din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate ale Poliției Române, ai inspectoratelor de poliție județene și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
