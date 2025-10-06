Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național

În perioada 4 – 5 octombrie 2025 s-a desfășurat, la circuitul Speed Park din municipiul Bacău, a V-a etapă din cadrul Campionatului Național de Karting Școlar „Micul Pilot” 2025. Palatul Copiilor Alba Iulia a fost reprezentat cu onoare de piloții David Stelian Suciu la categoria Junior, clasa monomarcă Rotax 125 cmc și pilotul Daniel Șerban, categoria Cadett, clasa monomarcă Comer 80 cmc.

Deși ambii piloți au plecat de pe locul 5 în grila de start la prima finală, datorită unor mici incidente de circuit, nu au reușit să prindă podiumul mult așteptat.

Mai mult, condițiile atmosferice au fost didficile pe toată perioada desfășurării concursului (ploaie, vânt, temperaturi de 6 grade Celsius), dar și așa, au reușit să se mobilizeze exemplar pe circuit, obținând fiecare câte o mențiune la categoria lui de concurs.

Cei doi piloți sunt pregătiți de către prof. coordonator ing. Nicodim Gabriel Ciușca.

Ultima deplasare în acest an a echipei de karting a Palatului din Alba Iulia va fi în luna decembrie la Câmpulung Moldovenesc în județul Suceava, unde se va desfășura Gala Campionilor 2025 din cadrul Campionatului Național de Karting Școlar.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News