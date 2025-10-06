Connect with us

Actualitate

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național

Publicat

acum 23 de secunde

În perioada 4 – 5 octombrie 2025 s-a desfășurat, la circuitul Speed Park din municipiul Bacău, a V-a etapă din cadrul Campionatului Național de Karting Școlar „Micul Pilot” 2025. Palatul Copiilor Alba Iulia a fost reprezentat cu onoare de piloții David Stelian Suciu la categoria Junior, clasa monomarcă Rotax 125 cmc și pilotul Daniel Șerban, categoria Cadett, clasa monomarcă Comer 80 cmc.

Deși ambii piloți au plecat de pe locul 5 în grila de start la prima finală, datorită unor mici incidente de circuit, nu au reușit să prindă podiumul mult așteptat.

Mai mult, condițiile atmosferice au fost didficile pe toată perioada desfășurării concursului (ploaie, vânt, temperaturi de 6 grade Celsius), dar și așa, au reușit să se mobilizeze exemplar pe circuit, obținând fiecare câte o mențiune la categoria lui de concurs.

Cei doi piloți sunt pregătiți de către prof. coordonator ing. Nicodim Gabriel Ciușca.

Ultima deplasare în acest an a echipei de karting a Palatului din Alba Iulia va fi în luna decembrie la Câmpulung Moldovenesc în județul Suceava, unde se va desfășura Gala Campionilor 2025 din cadrul Campionatului Național de Karting Școlar.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 24 de secunde

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național
Aiudacum 16 minute

DSP Alba face verificări la Spitalul Municipal Aiud privind condițiile igienico-sanitare din unitatea medicală
Evenimentacum 30 de minute

MARȚI: Se întrerupe furnizarea apei potabile în cinci localități din Alba. Precizările Apa CTTA
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 5 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Fraudă masivă la companii ride-sharing, descoperită de Antifraudă ANAF: șoferi fără contracte de muncă, mașini fără case de marcat
Economieacum 4 ore

Românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur, cu dobânzi de până la 7,85%. Care sunt condițiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 4 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 24 de secunde

Piloții echipei de karting a Palatului Copiilor din Alba Iulia, rezultate remarcabile la ultima etapă a Campionatului Național
Evenimentacum 2 zile

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 20 de ore

Horoscop 6-12 octombrie: Săptămâna transformărilor interioare. Care sunt zilele norocoase
Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Inspire Cinema din Alba Mall se reinventează: scaune VIP, ecrane 3D și design ultramodern
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum o zi

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum 6 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

5 octombrie: Ziua europeană a depresiei. Boala dusă în tăcere, care nu dă forme exterioare
Evenimentacum 2 zile

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 3 zile

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie