Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Cum ar putea fi schimbate prețurile, din octombrie

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază: măsura ar urma să nu mai fie prelungită, din octombrie. Adică prețurile la mai multe alimente ar putea crește.

Informația a fost prezentată inițial de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe rețelele de socializare.

Acesta s-a referit sâmbătă, într-o postare pe Facebook, despre ”zvonuri” privind faptul că ”plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie”.

”Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord. Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși”, a scris Grindeanu.

Precizări din partea Guvernului

”Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare.

Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților.

Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pentru G4Media.

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază

Guvernul a aprobat, în 27 iunie, prelungirea cu trei luni a măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază. Măsura va expira în 30 septembrie, dacă între timp nu se ia altă decizie.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost aplicată din august 2023 și prelungită succesiv. Aceasta a vizat combaterea creșterii excesive a prețurilor și a fost aplicată pentru 14 grupe de produse alimentare, listă ce a fost ulterior extinsă.

Lista alimentelor cuprinde:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu ‘000’ până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeți albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

