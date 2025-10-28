Connect with us

VIDEO: Noua parcare din centrul municipiului Alba Iulia, în zona Tribunalului Alba, a fost finalizată. Ce spune primarul Pleșa

Publicat

acum 2 ore

O parcare publică cu 34 de locuri a fost amenajată în centrul municipiului Alba Iulia, în zona din spatele Tribunalului Alba. 

„Parcarea de lângă Tribunalul Alba, din spatele blocurilor, este gata. Mai avem doar zona verde de însămânțat și pomi de plantat. Este o zonă cu parcări publice, zona 1. Eu cred că va absorbi o mare parte din mașinile parcate în fața Tribunalului și din fața Hotelului Transilvania. A fost o lucrare nu ușoară pentru că a trebuit să eliberăm tot ce a fost aici”, a transmis marți primarul Gabriel Pleșa.

O nouă parcare va fi amenajată în Piața Consiliul Europei

„Vom continua anul viitor cu amenajarea altor locuri de parcare, în Piața Consiliul Europei, care și ea necesită o reabilitare completă. Avem acolo un studiu de fezabilitate, avem proiect tehnic, așteptăm doar să putem bugeta anul viitor și să facem și acele locuri de parcare”, a mai precizat Gabriel Pleșa.

Reamintim faptul că locurile de parcare au fost amenajate în spatele blocurilor din centru (zona Iuliu Maniu – strada Frederic Mistral) și a sediului Tribunalului Alba, lângă fosta sală 1 Mai, distrusă într-un incendiu, în noiembrie 2023.

