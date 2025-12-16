Polițiștii au discutat cu peste 250 de elevi din Sebeș. Au fost abordate teme precum violența și consecințele bullyingului

Polițiștii din Sebeș au desfășurat, luni, 15 decembrie, o acțiune în școli pentru prevenirea delincvenței juvenile și protejarea elevilor împotriva situațiilor de victimizare.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, în intervalul orar 07:00 - 12:00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, au desfășurat 20 de activități, pe raza municipiului Sebeș, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 250 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.

Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.

