Polițiștii de la Penitenciarul Aiud se alătură protestelor anunțate de sindicate în țară. Aceștia refuză munca suplimentară

acum O oră

Polițiștii de la Penitenciarul Aiud se alătură protestelor anunțate de sindicate în țară. Aceștia refuză munca suplimentară și activități în afara fișei postului. Sindicaliștii nu sunt de acord cu reorganizarea unor unități din Poliția Penitenciară și cer reducerea muncii suplimentare.

Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar în solidar cu Federația PUBLISIND și Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare au anunțat declanșerea unor acțiuni de protest în toate penitenciarele, începând cu data de luni, 24 noiembrie 2025.

FSSP-PUBLISIND blochează activitățile din Poliția Penitenciară prin coordonarea de acțiuni sindicale unitare în cadrul cărora toți polițiștii de penitenciare vor refuza munca suplimentară. Organizațiile sindicale vor exprima în scris dezacordul pentru depășirea plafonului maximal de 180 de ore suplimentare anual prevăzut de lege, transmit sindicatele.

”În absența resurselor umane necesare, funcționarea Poliției Penitenciare este dependentă de prestarea muncii suplimentare de către polițiștii de penitenciare, într- un volum imens, unic în România, plafonul maximal legal de 180 de ore anual fiind depășit încă din luna iunie în majoritatea unităților.

Simpla exercitare a dreptului legal de a refuza în scris prestarea de muncă suplimentară generează blocaje grave ale activităților din sistemul penitenciar. În susținerea revendicărilor, vor fi organizate și acțiuni de protest”, anunță sindicatele, într-un comunicat.

Acțiuni anunțate

  • Blocarea activităților prin dezacordul scris al PUBLISIND/SNPP-FSSP privind depășirea plafonului legal maximal de 180 ore de muncă suplimentară care pot fi prestate in cursul anului 2025 de catre salariatii din Politia Penitenciara (începând cu 24 noiembrie 2025).
  • Blocarea activităților prin refuzul expres al tuturor politistilor de penitenciare, de a mai presta munca suplimentara precum si refuzul de a exercita alte sarcini decât cele corespunzatoare fiței postului (incepand cu 24 noiembrie 2025).
  • Mitinguri la sediile penitenciarelor, la sediul ANP si la sediul MJ

Revendicările sindicaliștilor din penitenciare

  • Stoparea oricăror demersuri de reorganizare a unor unități din Poliția Penitenciară, inițiate în absența dialogului social cu organizațiile sindicale reprezentative din sistemul penitenciar, cu încălcarea cadrului legal, a Acordului colectiv la nivelul grupului de unități Poliția Penitenciară și respectiv a Acordului colectiv privind transparența decizională și dialogul în Poliția Penitenciară.
  • Asigurarea bugetului necesar pentru plata tuturor drepturilor salariale în anul 2026, fără eliminarea sau diminuarea unor elemente ale sistemului de salarizare al polițiștilor de penitenciare.
  • Stoparea inițiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat
  • Creșterea numărului de posturi prevăzute pentru Poliția Penitenciară, corespunzător cu standardele de resurse umane precum și cu extinderea capacității de deținere
  • Deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din Poliția Penitenciară, în vederea compensării cel puțin parțiale, a lipsei acute de personal precum și pentru diminuarea numărului de ore suplimentare prestate.
