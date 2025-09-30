Eveniment
Polițiștii din Alba au vorbit cu elevii de la I.M. Clain din Blaj despre un subiect foarte important: circulația pe trotinete
Polițiștii Serviciului Rutier Alba, au fost prezenți marți, 30 septembrie, la Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj. Aceltia au vorbit despre un subiect foarte actual: circulația pe trotinete și biciclete.
Peste 200 de elevi au recapitulat pașii siguranței rutiere, aceștia fiind implicați în numeroase activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.
Elevilor le-au fost transmise informații privind traversarea străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.
Recomandările polițiștilor rutieri pentru copii:
- Nu alerga pe stradă! Nu ai timp să reacționezi în cazul în care vine o mașină.
- Nu te juca în stradă! Jocurile pot distrage atenția de la circulația rutieră.
- Nu traversa strada prin locurile nemarcate! Șoferii pot să nu te vadă sau să nu aibă timp să se oprească.
- Nu folosi căști când traversezi strada! Folosirea căștilor sau a altor dispozitive audio poate distrage atenția de la mediul înconjurător și poate împiedica sesizarea apropierii unui vehicul sau a altor sunete.
