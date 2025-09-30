Connect with us

Eveniment

Polițiștii din Alba au vorbit cu elevii de la I.M. Clain din Blaj despre un subiect foarte important: circulația pe trotinete

Publicat

acum 2 ore

Polițiștii Serviciului Rutier Alba, au fost prezenți marți, 30 septembrie, la Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj. Aceltia au vorbit despre un subiect foarte actual: circulația pe trotinete și biciclete. 

Peste 200 de elevi au recapitulat pașii siguranței rutiere, aceștia fiind implicați în numeroase activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.

Elevilor le-au fost transmise informații privind traversarea străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.

Recomandările polițiștilor rutieri pentru copii:

  • Nu alerga pe stradă! Nu ai timp să reacționezi în cazul în care vine o mașină.
  • Nu te juca în stradă! Jocurile pot distrage atenția de la circulația rutieră.
  •  Nu traversa strada prin locurile nemarcate! Șoferii pot să nu te vadă sau să nu aibă timp să se oprească.
  • Nu folosi căști când traversezi strada! Folosirea căștilor sau a altor dispozitive audio poate distrage atenția de la mediul înconjurător și poate împiedica sesizarea apropierii unui vehicul sau a altor sunete.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 minute

Un cunoscut retailer vrea să construiască primul supermarket într-o comună din Alba. Ce suprafață va avea magazinul
Evenimentacum 38 de minute

Reintegrarea minorilor condamnați în cauze penale: durata măsurilor de probațiune ar putea crește. Proiect, la Senat
Evenimentacum O oră

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Restructurarea Ministerului de Interne: schimbări de compartimente, dispecerate integrate. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare
Administrațieacum 4 ore

DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum 8 ore

Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 9 ore

Solariile de legume pot fi ridicate în gospodării, fără autorizație de construire. Lege adoptată de Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu
Evenimentacum 5 ore

Corneliu Mureșan: Șureanu între binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul nepăsării conducerii liberale a Consiliului Județean Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

jocuri de pacanele don ro foto canva
Sportacum 5 ore

Alfabetizarea media și înțelegerea probabilității în jocurile moderne de păcănele (P)
jocuri de cazino viitorul digital in Alba
Sportacum 6 ore

2026 și saltul către 5G: ce urmează pentru viitorul digital în Alba? (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum o zi

Vremea până în 12 octombrie în Transilvania și în țară. Frig și ploi, apoi se încălzește. Prognoza meteo pe regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 8 ore

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 4 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

interventii chirurgicale oftalmologie dr holhos spital
Evenimentacum 3 ore

Comunicat: Intervenții chirurgicale de top în Clinicile Dr. Holhoș
Evenimentacum o zi

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Educațieacum o zi

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Mai mult din Educatie