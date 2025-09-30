Polițiștii din Alba au vorbit cu elevii de la I.M. Clain din Blaj despre un subiect foarte important: circulația pe trotinete

Polițiștii Serviciului Rutier Alba, au fost prezenți marți, 30 septembrie, la Colegiul Național ,,Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj. Aceltia au vorbit despre un subiect foarte actual: circulația pe trotinete și biciclete.

Peste 200 de elevi au recapitulat pașii siguranței rutiere, aceștia fiind implicați în numeroase activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.

Elevilor le-au fost transmise informații privind traversarea străzii, deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.

Recomandările polițiștilor rutieri pentru copii:

Nu alerga pe stradă! Nu ai timp să reacționezi în cazul în care vine o mașină.

Nu te juca în stradă! Jocurile pot distrage atenția de la circulația rutieră.

Nu traversa strada prin locurile nemarcate! Șoferii pot să nu te vadă sau să nu aibă timp să se oprească.

Nu folosi căști când traversezi strada! Folosirea căștilor sau a altor dispozitive audio poate distrage atenția de la mediul înconjurător și poate împiedica sesizarea apropierii unui vehicul sau a altor sunete.

