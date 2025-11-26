Connect with us

Polițiștii din Alba, în unitățile de învățământ: Recomandări privind protejarea bunurilor personale și evitarea conflictelor

Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiștii din Blaj și cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba au desfășurat activități informativ – preventive, la care au participat peste 820 de elevi ai Colegiului Național ,,I.M.Clain” Blaj, ai Liceului Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj și ai Liceului Tehnologic ,,Ștefan Manciulea” Blaj.

Polițiștii au transmis elevilor recomandări privind protejarea bunurilor personale, evitarea conflictelor verbale sau fizice cu colegii, comunicarea permanentă cu părinții și cu cadrele didactice, astfel încât orice problemă apărută în timpul programului școlar să fie adusă la cunoștința acestora în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, activitățile desfășurate de polițiști, în această perioadă, au vizat conștientizarea riscurilor la care se expun prin folosirea articolelor pirotehnice, manipularea acestora putând genera situații de risc.

În paralel, au fost desfășurate acțiuni în trafic și acțiuni de verificare a societăților comerciale din apropierea școlilor, pentru consolidarea climatului de ordine în proximitatea unităților de învățământ.

