Polițiștii din Alba Iulia au identificat persoanele care au spart automatele de cafea din parcarea de la Kaufland

Polițiștii din Alba Iulia au aflat cine au fost cei care au spart automatele de cafea din parcarea supermarket-ului Kaufland. Fapta s-a petrecut în noaptea de trei spre patru decembrie, iar pe timpul zilei, oamenii legii au aflat deja cine au fost fost făptașii.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 34 de ani, din Hunedoara, care venit în Alba alături de un tânăr în vârstă de 19 ani i un minor de 15 ani.

Identificarea acestora a fost comunicată de reprezentanții IPJ Alba, în data de 5 decembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, în noaptea de 3/4 decembrie 2025, bărbatul de 34 de ani s-ar fi deplasat cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Baru, pe raza municipiului Alba Iulia, împreună cu un alt tânăr de 15 ani, din aceeași localitate, iar în parcarea unui hipermarket de pe raza municipiului, bărbatul, în vârstă de 34 de ani, ar fi forțat și sustras din trei aparate de cafea suma de 1.600 de lei.

În cursul aceleiași zile, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sprijiniți de polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva, respectiv Poliției Orașului Hațeg, au identificat, cu operativitate, persoanele bănuite de săvârșirea faptei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, au transmis oamenii legii.

