Polițiștii din Alba Iulia au luat la control mai multe tarabe din Talcioc. Ce au descoperit după ce au verificat 26 de vânzători

Polițiștii din Alba Iulia au luat la control mai multe tarabe din Talciocul din Alba Iulia. Aceștia au căutat haine care imitau branduri cunoscute.

Razia polițiștilor printre tarabele din Tacioc a avut loc duminică, 21 septembrie și a fost comunicată de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 22 septembrie.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, respectiv a depistării infracționalității la regimul bunurilor contrafăcute.

Mai exact, reprezentranții IPJ Alba au precizat că în total au fost verificați 26 de agenți economici, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 134.000 de lei.

Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Un agent economic ar fi expus spre comercializare 59 de articole care purtau însemne ale unor mărci înregistrare și protejate, neputând fi prezentate documente care să ateste originalitatea articolelor.

Astfel, cele 59 de articole susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 3.370 de lei, au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News