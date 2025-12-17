VIDEO: Elevii clasei a XII-a A ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia au colindat redacția ziarului Alba24.ro

Colindători au intrat pe ușa redacției Alba24.ro pentru a vesti că vremea de sărbătoare este aproape. Este vorba despre grupa de colindători a Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia.

Mai exact, miercuri 17 decembrie, în redacția Alba24.ro au intrat elevii clasei a XII-a A conduși de diriginta Ioana Croitoru.

Aceștia au cântat pentru cititorii ziarului alba24.ro mai multe colinde specifice de Crăciun.

De asemenea în prima parte a zilei elevii liceului au mers la mai multe instituții și locații publice unde au cântat colide de Crăciun.

