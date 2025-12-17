Connect with us

Economie

Când crește salariul minim și la ce nivel va ajunge. Acord în Coaliție pentru închiderea pachetului de reformă

Publicat

acum O oră

Când crește salariul minim și la ce nivel va ajunge: Coaliția de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunțat că a ajuns la un acord în privința creșterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. În prezent salariul minim în România este de 4.050 de lei.

Premierul Bolojan, dar și patronatele, s-au opus acestei măsuri, care a fost susținută în principal de PSD. Argumentul invocat de Bolojan a fost că va duce la inflație și va pune în dificultate o serie de firme.

Potrivit unui comunicat comun al Coaliției, s-a mai stabilit închiderea pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază.

De asemenea, veniturile parlamentarilor vor fi tăiate cu 10%. Alte decizii agreate în cadrul ședinței care s-a desfășurat în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale se referă la reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice.

”Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului”, a precizat sursa citată.

De asemenea, s-a stabilit reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, potrivit Agerpres.

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea de către Guvern a bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor, se precizează în comunicatul citat.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți
Economieacum O oră

Când crește salariul minim și la ce nivel va ajunge. Acord în Coaliție pentru închiderea pachetului de reformă
Educațieacum 2 ore

VIDEO: Elevii clasei a XII-a A ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia au colindat redacția ziarului Alba24.ro
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 9 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum 7 ore

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Când crește salariul minim și la ce nivel va ajunge. Acord în Coaliție pentru închiderea pachetului de reformă
Economieacum 3 ore

Veniturile parlamentarilor și ale partidelor, tăiate cu 10%. Și cheltuielile administrației centrale și locale vor fi reduse
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Evenimentacum o zi

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 minute

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți
Evenimentacum o zi

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum o zi

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

VIDEO: Elevii clasei a XII-a A ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia au colindat redacția ziarului Alba24.ro
Educațieacum 3 ore

Când intră banii pe cardurile educaționale emise recent. Peste 120.000 de noi beneficiari vor primi câte 500 de lei
Mai mult din Educatie