Când crește salariul minim și la ce nivel va ajunge. Acord în Coaliție pentru închiderea pachetului de reformă

Când crește salariul minim și la ce nivel va ajunge: Coaliția de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunțat că a ajuns la un acord în privința creșterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. În prezent salariul minim în România este de 4.050 de lei.

Premierul Bolojan, dar și patronatele, s-au opus acestei măsuri, care a fost susținută în principal de PSD. Argumentul invocat de Bolojan a fost că va duce la inflație și va pune în dificultate o serie de firme.

Potrivit unui comunicat comun al Coaliției, s-a mai stabilit închiderea pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază.

De asemenea, veniturile parlamentarilor vor fi tăiate cu 10%. Alte decizii agreate în cadrul ședinței care s-a desfășurat în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale se referă la reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice.

”Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului”, a precizat sursa citată.

De asemenea, s-a stabilit reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, potrivit Agerpres.

Măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea de către Guvern a bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor, se precizează în comunicatul citat.

