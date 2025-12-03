Connect with us

Eveniment

FOTO: Steag cu chipul lui Zelea Codreanu, fluturat la Alba Iulia de 1 Decembrie, în tabăra SOS. Poze postate de un deputat

Publicat

acum 30 de minute

Pe străzile din Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, de 1 Decembrie, un tânăr a fluturat și expus în public un steag pe care era imprimat chipul liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu. Din câte se pare tânărul făcea parte dintr-un grup al formațiunii politice SOS. 

Asta în condițiile în care Cetatea era împânzită la propriu de peste 1.000 de jandarmi, polițiști și alte structuri de forță. Mai mult de atât, în câteva poze în care steagul este extrem de vizibil, apar jandarmi, dar și eurodeputata Diana Șoșoacă. 

Pozele în care se poate observa cu ușurință figura liderului fascist, pe steagul tricolor, au fost postate pe Facebook de Sorin George Oltenașu, deputat SOS de Ialomița în Parlamentul României. 

Steagul pe care apare chipul lui Zelea Codreanu apare în mai multe poze, unde sunt prezente și steaguri ale partidului extremist SOS condus de pro-rusa, Diana Șoșoacă.

De asemenea și alte persoane din Alba Iulia au sesizat prezența steagului și au tras un semnal de alarmă pe internet. Însă până în acest moment, autoritățile nu au luat nici o măsură.

Jandarmii și polițiștii nu au văzut nimic, chiar dacă steagul era foarte vizibil

Reprezentanții Jandarmeriei Alba au declarat pentru alba24.ro că până în acest moment nu au „absolut de loc” nici o sesizare. De asemenea nici la nivelul IPJ Alba nu există vreo sesizare sau un dosar penal deschis.

Legea pedepsește expunerea simbolurilor fasciste

Asta în condițiile în care expunerea în public a însemnelor fasciste sau legionare este pedepsită prin lege. Iar chipul lui Zelea Codreanu se încadrează în această categorie.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Diana Șoșoacă, declarații controversate despre 1 Decembrie la Alba Iulia: ”Va ieși foarte urât”. Incitări voalate la boicot

Mai exact, faptele sunt pedepsite prin OUG 31 din 13 martie 2002. Potrivit, capitolului II, articolul 4, „confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi”.

De asemenea, potrivit alineatului 2, „cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe”.

Steagul plimbat de 1 Decembrie, prin Alba Iulia

În toate pozele identificate de reporterii alba24.ro steagul este purtat de un tânăr care pare a fi îmbrăcat într-o tunică ce pare a fi similară cu veșmintele preoțești.

În jurul orei 11:40, tânărul a fost observat în zona Sălii Unirii din Alba Iulia alături de steag. Lângă el se mai află un tânăr care are alt steag în mână. Este o cruce albă, pe un fundal negru, așezat pe tricolor. Tânărul care poartă cel de al doilea steag are pantaloni cu imprimeu de tip armată și bocanci negri lungi.

Crucea albă pe fundal negru ar putea fi o altă intepretare a simbolurilor folosite de neolegionari.

De asemenea, într-o poză care circulă pe internet, din aceeași locație o femeie își face o fotografie cu steagul pe care apare chipul liderului mișcării legionare.

În zona în care cei doi tineri erau se aflau mai multe persoane care fluturau steaguri cu formațiunea politică SOS.

Steagul prezent la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan

În intervalul 12:30 – 13:00, Diana Șoșoacă a fost prezentă la Obeliscul lui „Horea, Cloșca și Crișan” unde a depus o coroană de flori. Într-o serie de poze postate de deputatul SOS de Ialomița, Sorin Oltenașu pe Facebook, adică în spațiul public, se poate vedea steagul cu chipul lui Codreanu imprimat.

Apoi, după depunerea de coroane de la Obelisc, tânărul care flutură steagul cu chipul lui Codreanu apare tot în pozele postate de deputatul SOS, Oltenașu.

Spre exemplu într-o poză în care i se vede căciula gri, pe care o poartă în toate pozele în care a fost surprins prin Cetatea Alba Carolina.

Mai mult de atât, acesta apare într-o poză alături de grupul de susținători SOS, grup care se întorcea din zona Obelisc cu direcția spre Piața Cetății.

Șoșoacă, flancată de un cordon de jandarmi

Diana Șoșoacă a intrat în Cetatea Alba Carolina flancată de un cordon de jandarmi. Acesta chiar a și amintit de distrugerea troiței de la Tăbăcărești, în timp ce se îndrepta către Catedrala Romano Catolică pentru a depune o coroană de flori la mormântul lui Iancu de Hunedoara.

sosoaca

Foto: Alba24

De asemenea, în urmă cu câteva zile înainte de a participa la Ziua Națională a României de la Alba Iulia, Șoșoacă a citat din Zelea Codreanu, într-o emisiune la Cluj24.ro.

Ziua de 1 Decembrie, confiscată de cei trei suveraniști

Reamintim că ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României a fost confiscată la Alba Iulia de cei trei suveraniști: pro-rusul Călin Georgescu, liderul partidului extremist, AUR, George Simion și pro rusa Diana Șoșoacă (care de curând a participat la Moscova la un eveniment dedicat Russia Today, ziarul de propagandă al regimului Putin).

CITEȘTE ȘI: VIDEO: 1 Decembrie la Alba Iulia, confiscat de Georgescu, Simion și Șoșoacă. Circ “patriotic” de Ziua Națională a României

Cei trei au acaparat Cetatea Alba Carolina, la intervale diferite de timp, iar toate manifestările din oraș au fost lăsate în plan secundar. Totul a culminat cu huiduieli în timpul paradei militare, în timp ce se intona Imnul României, moment în care își făcea apariția și premierul României, Ilie Bolojan.

sursă foto: surse alba24.ro, Facebook-profil public, Sorin Oltenașu.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de minute

FOTO: Steag cu chipul lui Zelea Codreanu, fluturat la Alba Iulia de 1 Decembrie, în tabăra SOS. Poze postate de un deputat
Evenimentacum O oră

UPDATE FOTO-VIDEO: INCENDIU pe Autostrada A10, în zona Aiud. Remorca unui camion a luat foc
comunicat FINALIZARE PROIECT comuna radesti
Actualitateacum 2 ore

Comunicat „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” – Dotarea Școlii Gimnaziale Demetriu Radu Rădești
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Reguli pentru desfășurarea ședințelor de consiliu local în sistem hibrid. Modificări la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Băuturile alcoolice, mai scumpe de la 1 ianuarie 2026. Firmele din domeniu cer amânarea majorării accizelor
sediul ITM Alba
Actualitateacum 22 de ore

ITM Alba: Un caz de muncă nedeclarată, amenzi de peste 30.000 de lei și nereguli la firme din județ. Unde au fost controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 2 zile

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum o zi

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum o zi

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

Atelierele de Crăciun pentru cei mici revin la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la scrisori către Moșul și până la coronițe
Evenimentacum 19 ore

VIDEO Chefi la Cuțite: Alexandru-Gabriel Helju din Sebeș a primit un cuțit de aur la emisiunea de la Antena 1. Ce preparat a gătit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 23 de ore

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Evenimentacum 6 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum o zi

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie