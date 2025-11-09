Polițiștii și jandarmii, în acțiune pe străzile din Blaj. Zeci de persoane și autoturisme verificate în doar câteva ore

Polițștii și jandarmii din Blaj au efectuat timp de câteva ore o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

Acțiunea a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie. Rezultatele au fost comunicate de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 9 noiembrie 2025.

Timp de câteva ore, în intervalul 18.00-21.00 au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 74 de verificări de persoane, au fost verificate 57 de autovehicule și au fost constatate 27 de abateri de natură contravențională, dintre care 19 la Legea 61/1991, 7 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și una la alte acte normative, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.305 lei.

Acțiuni de acest tip sunt realizate de polițiști și jandarmi la intervale regulate de timp.

