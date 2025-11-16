Connect with us

Polo feminin: sportivele CSM Unirea Alba Iulia au câștigat meciul cu ZVK Steaua Roșie Belgrad, în preliminariile Conference Cup

Sportivele CSM Unirea Alba Iulia au câștigat, sâmbătă seara, meciul cu ZVK Steaua Roșie Belgrad, cu scorul de 20-5 (4-2, 5-0, 9-1, 2-2).

Competiția face parte din Grupa B din primul tur preliminar al competiției de polo pe apă feminin Conference Cup. Acesta se desfășoară în Bazinul Olimpic din Alba Iulia.

Cecilia Diaz Mesa a marcat 9 goluri pentru Unirea, Jazmin-Adrienn Lorincz 3, Dorofea Vîrtosu 2, Yanisbel Victoria Lopez Perez 2, Debora Nagy 2, Madina Rahmanova 1, Adriana Garlobo Acosta 1.

Pentru Crvena Zvezda au punctat Jana Jankovic (3 goluri), Andrea Lazovic (1), Helena Klikovac (1), potrivit Agerpres.

În celălalt meci al grupei de la Alba Iulia, echipa italiană Smile Cosenza Pallanuoto a dispus de formația croată VK Jadran Split cu 21-3.

Smile Cosenza Pallanuoto conduce în clasament, cu 6 puncte, urmată de Unirea Alba Iulia, 3 puncte, Jadran Split, 3 puncte, Steaua Roșie Belgrad, 0 puncte.

Duminică sunt meciurile Smile Cosenza Pallanuoto – ZVK Steaua Roșie Belgrad (10:00) și CSM Unirea Alba Iulia – VK Jadran Split (12:00).

Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiției.

foto: Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba

