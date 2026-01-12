Connect with us

Posibilul autor al unei crime comise în 1999, identificat după 26 de ani, pe baza unei probe ADN. A fost trimis în judecată

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru un omor calificat comis în 1999, la 26 de ani de la săvârșirea faptei. Acesta a fost identificat pe baza unei probe ADN, fiind prins din toamna anului trecut.

Procurorii de la Parchetul General au dat detalii despre caz.

Crima

”Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat.

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt:

În noaptea de 25/26 iulie 1999, inculpatul a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, situată într-un sat din județul Tulcea. Prin exercitarea unor acte de violență/ constrângere inculpatul a întreținut un raport sexual cu victima.

Totodată, pentru a împiedica victima să țipe/facă zgomot și astfel să alarmeze vecinii/trecătorii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra persoanei vătămate.

În acest mod, inculpatul a produs victimei multiple leziuni traumatice grave, leziuni traumatice care au provocat decesul acesteia”.

Corpul neînsuflețit a fost găsit sub un pat metalic din locuință, fără haine, în 26 iulie 1999, dimineața.

Identificat pe baza probei ADN

Dosarul a fost redeschis după ce o expertiză genetică realizată în august 2025 a Institutului de Criminalistică al IGPR a confirmat că probele biologice care au fost prelevate de la locul faptei se potrivesc cu profilul genetic al bărbatului din Tulcea. Acesta a fost reținut în septembrie și ulterior arestat preventiv.

Potrivit Parchetului General, ” printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului - identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare - este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalulului Tulcea.

Bărbatul are acum 46 de ani. Acesta este recidivist. Mai are la activ o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru viol comis în anul 2000.

Probele ADN se folosesc în criminalistică, la nivel internațional, de la mijlocul anilor 80. În România au început să fie utilizate din a a doua jumătate a anilor ’90, cu aplicare completă după anul 2000. ADN-ul este o probă-cheie, dar trebuie coroborată cu alte dovezi.

