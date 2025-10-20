Connect with us

Eveniment

Premierul Ilie Bolojan: reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție

Publicat

acum 2 ore

Premierul Ilie Bolojan a făcut, luni seara, primele precizări referitoare la decizia CCR de respingere a reformei pensiilor magistraților. Acesta spune că va fi reluat demersul procedural privind pensiile magistraților.

”Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.

Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a anunțat premierul, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan: legea pensiilor va fi schimbată

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat convingerea, luni seara, că anul acesta legea privind pensiile magistraților va fi schimbată, subliniind că, din discuțiile purtate la nivelul coaliției de guvernare pe acest subiect, la care a participat, a observat că există voință în acest sens.

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraților, coroborat cu neașteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.

”Este un moment emoțional, pentru că a fost multă așteptare publică pe legea asta. Au fost mai multe variante în ultimii ani care, tot așa, au avut diverse probleme, unele au fost declarate neconstituționale, de asemenea, însă, ce-i important, în opinia mea, este că există voință la nivelul coaliției de guvernare pentru ca această problemă să fie rezolvată.

Azi, Curtea Constituțională a găsit, și respectăm deciziile Curții Constituționale, o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz. Au ieșit, deja, câțiva dintre reprezentanții coaliției care au spus că vor reveni cu un proiect care să complinească acest aviz. Deci, mesajul meu pentru românii care se uită la noi este că asta este o problemă, faptul că pensiile sunt egale cu salariul și nu stimulează oamenii să rămână să muncească, ci îi stimulează să iasă din sistem exact când sunt în putere, e o problemă pentru sistemul de justiție și e o problemă de justiție socială și ea va fi rezolvată. Niciun dubiu aici”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 1, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan: anul ăsta o să avem o nouă prevedere legală

Șeful statului a estimat că problema pensiilor magistraților va fi rezolvată în acest an.

”Am asistat la mai multe discuții în coaliția de guvernare pe subiectul ăsta și pot să vă spun că toate cele patru partide și minoritățile naționale au o părere convergentă pe subiectul ăsta și eu cred că în cursul anului 2025 problema asta va fi rezolvată. (…)

Pe legea pensiilor magistraților, eu sunt convins că anul ăsta o să avem o nouă prevedere legală care sperăm să treacă de Curtea Constituțională, inclusiv așteptarea acelui aviz al CSM-ului o perioadă, cum a spus Curtea, se va respecta”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 44 de minute

Românii preferă carnea de porc autohtonă, dar nu știu cum să o identifice corect în magazine. Studiu APCPR
Evenimentacum O oră

Pedepse mai dure pentru șoferii care produc accidente mortale. Proiect adoptat la Senat
Educațieacum 2 ore

Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale. Prag de calificare mai dificil. Propunerile ministerului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Administrațieacum o zi

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 44 de minute

Românii preferă carnea de porc autohtonă, dar nu știu cum să o identifice corect în magazine. Studiu APCPR
Economieacum 3 ore

Pensii 2025: veste bună pentru unii pensionari. Vor primi bani în plus până la finalul anului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Premierul Ilie Bolojan: reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție
Evenimentacum 6 ore

Nicușor Dan: reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Va fi redactat un nou text legislativ
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Evenimentacum 8 ore

Bilete la Bosnia – România. De unde se pot cumpăra tichete de intrare la cel mai important meci al tricolorilor din noiembrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

25 octombrie: Lansarea cărții „Principii Transilvaniei”, de Teréz Oborni, la Palatul Principilor din Alba Iulia
Evenimentacum 5 ore

Vremea până în 2 noiembrie: schimbare radicală a condițiilor meteo. Prognoza în Transilvania și în celelalte regiuni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
facebook messenger
Actualitateacum 3 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o zi

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Noi reguli pentru participarea elevilor la olimpiadele naționale. Prag de calificare mai dificil. Propunerile ministerului
Actualitateacum 4 ore

FOTO: Erasmus Days 2025, la Alba Iulia. Conferința „Uniți prin Educație, Inspirați de Europa”, organizată de Colegiul Economic
Mai mult din Educatie