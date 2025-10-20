Premierul Ilie Bolojan: reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție

Premierul Ilie Bolojan a făcut, luni seara, primele precizări referitoare la decizia CCR de respingere a reformei pensiilor magistraților. Acesta spune că va fi reluat demersul procedural privind pensiile magistraților.

”Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4.

Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.

Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a anunțat premierul, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan: legea pensiilor va fi schimbată

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat convingerea, luni seara, că anul acesta legea privind pensiile magistraților va fi schimbată, subliniind că, din discuțiile purtate la nivelul coaliției de guvernare pe acest subiect, la care a participat, a observat că există voință în acest sens.

Curtea Constituțională a României a stabilit, luni, că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cazul legii privind pensiile magistraților, coroborat cu neașteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.

”Este un moment emoțional, pentru că a fost multă așteptare publică pe legea asta. Au fost mai multe variante în ultimii ani care, tot așa, au avut diverse probleme, unele au fost declarate neconstituționale, de asemenea, însă, ce-i important, în opinia mea, este că există voință la nivelul coaliției de guvernare pentru ca această problemă să fie rezolvată.

Azi, Curtea Constituțională a găsit, și respectăm deciziile Curții Constituționale, o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz. Au ieșit, deja, câțiva dintre reprezentanții coaliției care au spus că vor reveni cu un proiect care să complinească acest aviz. Deci, mesajul meu pentru românii care se uită la noi este că asta este o problemă, faptul că pensiile sunt egale cu salariul și nu stimulează oamenii să rămână să muncească, ci îi stimulează să iasă din sistem exact când sunt în putere, e o problemă pentru sistemul de justiție și e o problemă de justiție socială și ea va fi rezolvată. Niciun dubiu aici”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 1, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan: anul ăsta o să avem o nouă prevedere legală

Șeful statului a estimat că problema pensiilor magistraților va fi rezolvată în acest an.

”Am asistat la mai multe discuții în coaliția de guvernare pe subiectul ăsta și pot să vă spun că toate cele patru partide și minoritățile naționale au o părere convergentă pe subiectul ăsta și eu cred că în cursul anului 2025 problema asta va fi rezolvată. (…)

Pe legea pensiilor magistraților, eu sunt convins că anul ăsta o să avem o nouă prevedere legală care sperăm să treacă de Curtea Constituțională, inclusiv așteptarea acelui aviz al CSM-ului o perioadă, cum a spus Curtea, se va respecta”, a transmis președintele Nicușor Dan.

