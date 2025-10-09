Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Cine sunt scriitorii considerați favoriți. Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, șanse mici

Premiile Nobel pentru Literatură 2025: Scriitorii Gerald Murnane din Australia, Can Xue din China și László Krasznahorkai din Ungaria sunt favoriții media la câștigarea marelui premiu, anunțat joi la Stockholm.

La această distincție par să aibă șanse, de asemenea, spaniolul Enrique Vila-Matas și autoarea mexicană Cristina Rivera Cruz, transmite agenția EFE.

Presa din România amintește și două personalități ale literaturii românești: Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, însă în realitate sunt cotați cu șanse mici și foarte mici.

Pe liste figurează, ca de obicei, și alte personalități precum japonezul Haruki Murakami, britanicul Salman Rushdie, americanul Thomas Pynchon, canadiana Anne Carson sau argentinianul César Aira.

Câştigătoarea de anul trecut, autoarea sud-coreeană Han Kang, avea cote mici la casele de pariuri, ceea ce a demonstrat încă o dată că opiniile societăţii nu coincid cu cele ale membrilor Academiei Suedeze.

Secretarul permanent al Academiei, Mats Malm, va fi cel care va anunţa numele câştigătorului, sau al câştigătoarei, din acest an, joi, începând cu ora locală 13:00 (11:00 GMT)

