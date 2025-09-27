Președintele Nicușor Dan va participa luni, la Blaj, la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan

Blaj
Președintele Nicușor Dan va participa luni, 29 septembrie, la Blaj, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Potrivit programului oficial al președintelui, Nicușor Dan va participa, de la ora 12:45, la funeraliile organizate la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.
Reamintim faptul că luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj, la ora 11:00 va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării.
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe la trecerea la cele veşnice a PS Cardinal Lucian Mureşan, pe care l-a descris drept o figură emblematică a renaşterii acestei Biserici şi un apărător al credinţei în vremuri de prigoană.
„Am aflat cu profundă tristeţe vestea trecerii la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan. În aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a spus şeful statului.
În mesaj, preşedintele a subliniat rolul fundamental pe care Cardinalul Lucian Mureşan l-a avut atât în păstrarea identităţii spirituale şi naţionale a românilor, cât şi în reconstrucţia instituţională a Bisericii după 1989.
„Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi deschidere către dialog”, a precizat Nicuşor Dan.
