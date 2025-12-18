Connect with us

Prețul mediu al unui metru cub de lemn va crește cu peste 60%, în 2026. Proiect, la Ministerul Mediului

Publicat

acum 2 ore

Prețul mediu al unui metru cub de lemn va crește cu peste 60%, în 2026. Prețul mediu al unui metru cub de lemn urmează să crească de la 164 lei/mc la 272 lei/mc începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit unui proiect de OUG inițiat de Ministerul Mediului. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat pe 15 decembrie în dezbatere un proiect de OUG pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de lemn.

Potrivit notei de fundamentare, prețul mediu al unui metru cub de lemn (în prezent 164 lei/mc) este valabil până la data de 31 decembrie 2025.

„Măsura aprobării prețului mediu al unui metru cub de lemn nu suferă amânare, sens în care nu există un alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative și aplicării acestuia începând cu data de 1 ianuarie 2026”, se precizează în documentul citat.

Prețul mediu al unui metru cub de lemn va crește cu peste 60%

Proiectul de OUG stabilește că prețul mediu al unui metru cub de lemn, în valoare de 272 lei, se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Acesta va determina creșterea corespunzătoare cu 65,85% faţă de prețul mediu al unui metru cub de masă  lemnoasă pe picior, în vigoare, a taxelor, garanţiilor, redevenţei, despăgubirilor în cazul scoaterilor definitive sau a ocupărilor temporare, respectiv, a compensaţiilor pentru proprietarii care nu-şi pot recolta integral masa lemnoasă ca urmare a încadrării pădurilor în păduri cu funcţii de protecţie.

Veniturile la bugetul de stat a redevențelor aferente activelor valorificare de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva ca rezultat al creșterii prețului mediu al unui metru cub de lemn, vor crește de la 1.343.892,40 lei în anul 2024 la 2.228.845,55 lei în anii următori, cu 884.953,15 lei mai mult.

Cum se calculează prețul mediu al unui metru cub de lemn

Modalitatea de calcul al prețului mediu al unui metru cub de lemn este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 331/2024.

Potrivit legii, prețului mediu al unui metru cub de lemn este prețul mediu de vânzare al unui metru cub de lemn pe picior la nivel național, determinat ca medie a datelor statistice publicate pentru ultimii 3 ani de Institutul Național de Statistică.

Potrivit INS, valoarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă era:

  • în 2022 - 292,33 lei/mc
  • în 2023 - 294,87 lei/mc
  • în 2024 - 227,45 lei/mc

Prețul mediu al unui metru cub de lemn rezultat din calcul este de 272 lei.

Situații în care este utilizat prețul mediu al unui metru cub de lemn

Potrivit Ministerului Mediului, prețul mediu al unui metru cub de lemn, denumit în continuare PML, se calculează în condițiile Legii nr. 331/2024, valoarea acestuia fiind necesară în:

  • stabilirea limitelor infracțiunilor prevăzute la art. 142, 143 și 150 din Legea nr. 331/2024, cu modificările și completările ulterioare;
  • procedura de scoatere definitivă şi ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, pentru calculul taxei, garanţiei şi a celorlalte obligaţii băneşti prevăzute de lege;
  • suma datorată cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă, în cazul neredării terenurilor la termenul prevăzut în actul de aprobare;
  • procedura de achiziţie, schimb, donaţie de către stat a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, pentru calculul valorii terenurilor;
  • procedura de dobândire prin cumpărare, schimb sau donație, prin Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și prin ceilalți administratori ai fondului forestier național din proprietate publică, de evaluare a terenurilor forestiere din proprietatea publică și a vegetației forestiere aferente, precum și de evaluare a terenurilor forestiere care fac obiectul trecerii din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia în vederea reconstituirii dreptului de proprietate;
  • procedura de concesionare a terenurilor aferente activelor vândute de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, pentru calculul redevenţei;
  • procedura de stabilire a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice;
  • procedura de stabilire a prejudiciilor cauzate fondului forestier naţional şi, implicit, la calificarea drept infracţiuni sau contravenţii a faptelor prin care s-au produs aceste prejudicii;
  • procedura de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora şi la stabilirea despăgubirilor aferente;
  • sumele care reprezintă valoarea funcțiilor nerealizate ale pădurii, potrivit art. 161 alin. (2) și (3) din Legea nr. 331/2024, cu modificările și completările ulterioare.

Prețul mediu luat în calcul în prezent în dosarele de tăierile ilegale de lemn - 164 de lei/mc

Prețul mediu luat avut în vedere de autorități pentru calcularea prejudiciilor cauzate de tăierile ilegale de lemn este, astăzi, de 164 de lei, deși tariful mediu pentru un metru cub de lemn se situează la 272 de lei, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

„Știți cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale? Se înmulțesc metri cubi de lemn tăiați ilegal cu prețul mediu pentru un metru cub. Știți care e prețul mediu luat în calcul de autorități pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei. Asta deși prețul mediu real este mult mai mare de ani de zile.

Și, uite așa, ajung unii infractori să fie considerați că au produs prejudicii mult mai mici decât cele reale. Bine, bine dar cum se stabilește care e prețul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorități?

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o inițieze. De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deși prețul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”, a transmis la mijlocul lunii noiembrie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

