PREZENȚA la VOT ora 14.00 în ALBA, la alegeri parlamentare 2020. Mai puțini alegători în secțiile din mediul rural

Reprezentanții USR PLUS Alba au fost prezenți duminică, 6 decembrie, la vot. Aceștia au votat în mare parte pentru apărarea justiției, pentru reformarea insituțiilor publice și pentru refacerea Parlamentului României.

Beniamin Todosiu, copreședintele USR PLUS Alba:

Votul este un drept, dar și o obligație pentru fiecare cetățean responsabil. Am votat, astăzi, pentru o României cu un Parlament format din oameni verticali și responsabili. Am votat pentru oameni profesioniști care pot reprezenta cu onoare județul Alba în Senat și în Camera Deputaților, am votat pentru oameni care vor face legi pentru cetățean, nu pentru grupuri de interese.

Am votat pentru apărarea Justiției, pentru educație și sănătate de calitate. Am votat pentru reforma instituțiilor statului, pentru eliminarea pensiilor speciale și pentru eliminarea penalilor din funcții publice.

Am votat cu gândul la viitorul oamenilor din Alba Iulia și din județul Alba.

Adrian Simion, candidat USR PLUS pentru Senatul României:

Am votat cu gândul la un viitor mai bun pentru toți copiii din România. Am votat pentru dreptul de a trăi într-o Românie fără pensii speciale, fără pile și sinecuri, fără penali în funcții publice. Am votat pentru o Românie modernă și europeană cu educație și sănătate de calitate. Am votat pentru o Românie în care nu mori cu dreptatea în mână, o Românie condusă de oameni care o respectă și o iubesc.

Cosmina Mariș, candidat USR PLUS pentru Senatul României:

Am votat, astăzi, cu gândul la oameni. Oamenii sunt motivul pentru care am intrat în politică și cred, din tot sufletul, că oamenii aceștia minunați, din Alba și din România, merită mai mult. Merită conducători care să îi respecte și care să iubească România.

Am votat pentru că știu că în votul acesta stă viitorul copiilor, părinților și bunicilor noștri.

Am votat pentru o Românie condusă cu demnitate, în care copiii să se dezvolte armonios și fiecare cetățean să fie respectat!

Am votat pentru o Românie construită pe meritocrație, respect, educație și demnitate!

Și aleșii Alianței USR PLUS din județul Alba s-au prezentat, duminică, la alegeri, iar la ieșirea de la urnele de votare au transmis următoarele mesaje:

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia:

Am votat cu dragoste pentru Alba Iulia și pentru România. Am votat pentru un Parlament cu oameni verticali, integri și buni profesioniști. Am votat pentru oameni care iubesc, la fel ca și mine, Alba Iulia și România, oameni care vor face legi drepte pentru toți românii. Am votat pentru o nouă generație de politicieni: curați, verticali și buni profesioniști.

Am votat pentru o țară fără corupție, fără pensii speciale, fără imunități și fără pile. Am votat pentru viitorul României și știu cât de important este fiecare vot de astăzi.

În 27 septembrie, am început reconstruirea Românie pornind de la bază, de la nivel local. În 6 decembrie, această reconstrucție poate ajunge până la vârf.

Așa să ne-ajute Dumnezeu!

Radu Penciu, primarul comunei Lupșa:

Am votat, astăzi, pentru oameni care, la fel ca și mine, iubesc satul românesc și România. Am votat pentru oameni care ne vor reprezenta cu onoare și profesionalism în Parlamentul României, oameni integri și verticali care vor vota, la rândul lor, legi drepte pentru toți românii.

Dar, înainte de toate, am votat cu gândul la oamenii mei dragi din Comuna Lupșa care merită o Românie cu educație și sănătate de calitate, o Românie fără pensii speciale, fără imunități pentru aleși și în care cetățeanul este respectat.

Am votat cu încredere în Dumnezeu, cu sufletul curat și cu speranță pentru un viitor mai bun.

Emil Antoniu Popescu, viceprimarul municipiului Alba Iulia:

Am votat, astăzi, pentru oameni integri, verticali și buni profesioniști în Parlamentul României. Am votat pentru oameni care respectă și iubesc Alba Iulia și România. Am votat cu încredere pentru o României în care să nu mori cu dreptatea în mână, o Românie cu o Justiție puternică, în care legea este respectată și este aceeași pentru toți.

Am votat pentru o Românie europeană în care fiecare cetățean este respectat și în care nu există pensii speciale, imunități, pile și relații. Am votat pentru că votul este o responsabilitate pentru toți cei care iubesc România!