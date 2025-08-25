Primăria Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Municipiul Aiud anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Realizare coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă în municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu – str. Cuza Vodă – str. Transilvaniei”, propus a fi amplasat în Municipiul Aiud, județul Alba, str. Tudor Vladimirescu – str. Cuza Vodă – str. Transilvaniei.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 14:00 și vineri, între orele 09:00-13:00, precum și la sediul titularului din loc. Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, în zilele de luni – joi, între orele 09:00- 14:30 și vineri, între orele 09:00 – 13:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate.

