Connect with us

Administrație

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură

Publicat

acum 32 de secunde

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură. Proiectul privind ”parcul de activități” are plan urbanistic zonal aprobat din 2023. 

Zona economică est va cuprinde 26 de parcele pentru activități economice. În total, terenul pentru aceste loturi este de 112.944 mp. Include și parc fotovoltaic, trasee pentru transport în comun și piste de biciclete cu dublu sens, dar și spații pentru activități sportive.

Vezi și VIDEO: Cum va arăta Zona economică Est Alba Iulia

Acum, Primăria a demarat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației – faza studiu de fezabilitate – pentru extindere rețea apă și canalizare, zona industrială Alba Iulia. Valoarea estimată a contractului este de 99.099 lei cu TVA, iar banii vor fi alocați din bugetul local.

Terenul vizat are în prezent destinația de pășune, aflat pe teritoriul municipiului, în zona de intersecție a râului Ampoi cu șoseaua de centură. Nu există rețele de apă potabilă, canalizare, gaz sau alimentare cu energie electrică.

”Oportunitatea investiției este jusitificată prin satisfacerea cerințelor de consum ale societăților comerciale care se vor amplasa în zona studiată”, se arată în documentație.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 33 de secunde

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Evenimentacum O oră

Moșii de toamnă 2025: când va fi Sâmbăta Morților în acest an. Superstiții și obiceiuri respectate de români
Evenimentacum 9 ore

Amendă pentru complicele unui ”turc” care i-a furat banii unui bărbat din Aiud. Decizie în instanță la patru ani de la faptă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 33 de secunde

Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură
Administrațieacum 12 ore

Licitație ”cu scântei” la Alba Iulia: Mai multe firme se luptă pentru un contract de peste 2,5 milioane de lei. Faza pe instanță
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 19 ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 19 ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 2 zile

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 18 ore

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum o zi

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 14 ore

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
laureati premiul nobel fizică
Actualitateacum 15 ore

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt cei trei câștigători și ce descoperire au făcut
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 17 ore

DSP Alba: Situația cazurilor de gripă, infecții respiratorii și pneumonii din județ, în prima săptămână din luna octombrie
dr. holhos
Evenimentacum 17 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 4 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie