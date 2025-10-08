Primăria Alba Iulia extinde rețeaua de apă și canalizare pentru Zona economică Est, lângă șoseaua de centură. Proiectul privind ”parcul de activități” are plan urbanistic zonal aprobat din 2023.

Zona economică est va cuprinde 26 de parcele pentru activități economice. În total, terenul pentru aceste loturi este de 112.944 mp. Include și parc fotovoltaic, trasee pentru transport în comun și piste de biciclete cu dublu sens, dar și spații pentru activități sportive.

Acum, Primăria a demarat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației – faza studiu de fezabilitate – pentru extindere rețea apă și canalizare, zona industrială Alba Iulia. Valoarea estimată a contractului este de 99.099 lei cu TVA, iar banii vor fi alocați din bugetul local.

Terenul vizat are în prezent destinația de pășune, aflat pe teritoriul municipiului, în zona de intersecție a râului Ampoi cu șoseaua de centură. Nu există rețele de apă potabilă, canalizare, gaz sau alimentare cu energie electrică.

”Oportunitatea investiției este jusitificată prin satisfacerea cerințelor de consum ale societăților comerciale care se vor amplasa în zona studiată”, se arată în documentație.

