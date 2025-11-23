Primăriile cu bugete mici vor putea colabora pentru gestionarea în comun a câinilor fără stăpân. Proiect, la Senat

Primăriile cu bugete mici vor putea colabora pentru gestionarea în comun a câinilor fără stăpân. Parlamentarii propun modificarea legislației privind câinii fără stăpân, oferind comunelor și orașelor mici posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile legale prin asociere.

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 20 noiembrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la UDMR, PNL, PSD și USR, proiectul urmăreşte crearea unui cadru legal mai flexibil pentru gestionarea problemei câinilor fară stăpân, în special pentru comunele şi oraşele mici care nu dispun de resurse financiare sau administrative pentru a construi, administra şi întreţine adăposturi proprii.

În prezent, conform OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia de a înfiinta, gestiona şi administra servicii specializate pentru câinii fără stăpân, ceea ce presupune angajarea suplimentară a personalului de specialitate.

În practică, având în vedere că multe UAT-uri din întreaga ţară au bugete limitate sau nu au fondurile necesare alocate, situaţia actuală de criză bugetară, precum şi reducerea de personal din întreaga administratie, duce nu doar la imposibilitatea înfiinţării serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, ci şi la sancţionarea acestora.

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), reglementate prin Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006 reprezintă instrumentul necesar înfiintării, organizării, gestionării și finantării între autorităţi. Prin intermediul lor, mai multe comune, oraşe sau consilii judeţene pot înfiinta, organiza, gestiona, finanța şi administra, în comun, un adăpost zonal sau pot contracta servicii de specialitate, reducând costurile şi asigurând un management unitar şi eficient.

Multe UAT-uri, în special comunele şi oraşele mici, nu dispun de resursele financiare suficiente pentru înfiinţarea, dar mai ales pentru întreţinerea unui adăpost propriu, astfel încât sunt pasibili de sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Potrivit parlamentarilor, prin modificarea legislativă propusă, UAT-urile vor putea înfiinţa servicii specializate pentru câinii fără stăpân, atât individual, cât şi prin asociere, eliminând presiunea financiară asupra comunelor mici şi a localităţilor cu resurse limitate sau fără resurse, încurajând cooperarea intercomunitară şi utilizarea eficientă a banului public.

Ce prevede proiectul

Astfel, în cazul în care unitatea administrativ-teritorială nu dispune de fondurile sau capacitatea administrativă necesară pentru înființarea unui astfel de serviciu propriu, această obligaţie poate fi îndeplinită prin asociere în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară constituită potrivit legii sau serviciul poate fi externalizat către un operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe teritoriul național.

De asemenea, în cazul în care Consiliile județene, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu dispun de fondurile necesare, această obligaţie prin asociere va fi îndeplinită în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară constituită potrivit legii sau serviciul poate fi externalizat către un operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fară stăpân de pe teritoriul național.

