Primarul din Alba Iulia, după incidentele din 1 Decembrie de la Catedrala Încoronării și paradă: „Nu vor mai primi aprobare”

acum 19 secunde

După incidentele provocate de susținători ai lui Călin Georgescu de Ziua Națională, la Alba Iulia, primarul Gabriel Pleșa a transmis că organizatorii manifestării nu vor mai primi în viitor aprobare pentru astfel de adunări. 

Reamintim faptul că simpatizanții lui Călin Georgescu au urlat și huiduit luni dimineața chiar în incinta ansamblului Catedralei Reîntregirii. La intrarea în lăcașul de cult și în curte s-a creat o adevărată busculadă, în care sute de simpatizanți au încercat să ajungă cât mai aproape de Călin Georgescu, îmbrâncindu-se cu bodyguarzii acestuia.

Vezi și VIDEO: 1 Decembrie la Alba Iulia, confiscat de Georgescu, Simion și Șoșoacă. Circ “patriotic” de Ziua Națională a României

Mai apoi, la ceremonia militară, huiduielile și fluierăturile adresate premierului Ilie Bolojan, prezent la eveniment, nu s-au oprit nici atunci când fanfara a început să intoneze imnul național, un moment fără precedent.

Timp de câteva zeci de secunde, pe fundalul imnului s-au putut auzit fluierături din mulțime.

Vezi și VIDEO: Imnul României, HUIDUIT de ”patrioți” la Alba Iulia, la pachet cu Bolojan. Momente fără precedent în orașul Marii Uniri

 

„Cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus, prin Legea 60 erau obligați să respecte, nu vor mai primi aprobare ca să facă manifestări chiar de Ziua Națională. Pentru că e păcat (…) să auzim de la o minoritate, care eu cred că ar trebui să îi fie rușine pentru că de Ziua Națională are astfel de manifestări. Respect democrația, respect libera exprimare, dar trebuie să existe o decență, pentru că astfel niciodată nu vom avea o societate sănătoasă”, a spus primarul din Alba Iulia, citat de Agerpres.

Gabriel Pleșa a spus că este convins că cei care au provocat incidentele nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că „Alba Iulia întotdeauna a făcut Ziua Națională cu decență, cu unitate, cu empatie față de ceilalți”.

În ceea ce privește „Marșul unirii” organizat de Alianța pentru Unirea Românilor, primarul a spus că acesta s-a desfășurat fără incidente. Deputatul AUR, Călin Matieș, a publicat un video în care a transmis că nu cei din partidul AUR au fluierat la intonarea imnului.

