VIDEO: Imnul României, HUIDUIT de ”patrioți” la Alba Iulia, la pachet cu Bolojan. Momente fără precedent în orașul Marii Uniri

Imnul României a fost huiduit de ”patrioți” la Alba Iulia, de Ziua Națională. O mare de simpatizanți AUR și Călin Georgescu, au generat un moment fără precedent în orașul Marii Uniri.

Au huiduit pe muzica Imnului Național. Fluierăturile au început înainte de parada miliatară, la apariția premierului Ilie Bolojan.

La sosire, premierul a fost huiduit puternic. Amintim că la Alba Iulia sunt mii de susținători partidului extremist AUR și ai pro-rusului Călin Georgescu.

S-a scandat „Demisia!” inclusiv la începutul intonării imnului de stat.

De asemenea, cu câteva ore mai devreme, aceiași ”suveraniști” au intrat în curtea Catedralei Încoronării, unde au strigat pentru demisia lui Nicușor Dan și lozinci pro Călin Georgescu.

Vezi și VIDEO: Urlete, debandadă și mulțime scăpată de sub control în Catedrala din Alba Iulia. Fanii lui Georgescu: ”Demisia Nicușor”

O asemenea situație nu s-a mai înregistrat în Alba Iulia niciodată de când în oraș se organizează Ziua Națională, la 1 Decembrie.

