Prognoza pentru iarna 2025-2026: Combinația de factori climatici globali sugerează revenirea unei ierni clasice

Prognoza pentru iarna 2025-2026 indică semnele unei ierni mai reci în Europa. Combinația de factori climatici globali sugerează revenirea unei ierni clasice. 

Prognoza pentru sezonul de iarnă 2025/2026 arată o probabilitate crescută pentru o iarnă mai rece peste părți din Europa, conform unei analize bazate pe analogii cu ierni similare din trecut, transmite siteul Severe-Weather, specializat în prognoze pe termen lung.

Această prognoză se bazează pe analiza mai multor factori oceanici și atmosferici care influențează sistemul meteorologic global.

Metoda de prognoză prin analogii

Prognoza prin analogii constă în analiza stării actuale a sistemului meteorologic global și identificarea unor ani din deceniile trecute cu condiții similare.

Prin examinarea modului în care s-au desfășurat iernile în acei ani, specialiștii pot obține indicii despre ce s-ar putea întâmpla în sezonul viitor.

Prognoza pentru iarna 2025-2026: Factorii climatici cheie

Fenomenul La Niña în Pacific

În Oceanul Pacific se dezvoltă în prezent o fază rece numită La Niña, care se așteaptă să dureze pe parcursul iernii.

Prognozele pe termen lung indică un eveniment La Niña slab până la moderat pentru iarna 2025/2026.

În stratosfera tropicală, la altitudine mare, s-a instalat o fază de vânturi estice puternice, cunoscută ca faza negativă a oscilației cvasi-bienale (QBO).

Această fază descendă în mod obișnuit prin stratosferă și poate influența circulația polară.

Impactul asupra Europei

Analiza iernilor trecute care au avut atât un eveniment La Niña cât și o fază negativă QBO arată:

  • Zone de înaltă presiune peste părțile nordice ale Europei, care aduc de obicei aer mai rece din est spre continent
  • Temperaturi sub normale în mare parte a Europei, conform datelor istorice
  • Potențial crescut de ninsoare la altitudini mai mari și către nord, cu acoperire bună și peste Regatul Unit și Irlanda

Vortexul polar – factorul decisiv

Vortexul polar, care este circulația atmosferică dominantă de la toamnă până la începutul primăverii, joacă un rol crucial.

Un vortex polar slăbit facilitează scăparea aerului rece din regiunile polare către latitudinile medii, inclusiv Europa.

Datele istorice arată că o iarnă La Niña are o șansă de 60-75% de a produce un eveniment de încălzire stratosferică (SSW), care slăbește vortexul polar.

Vezi și Prognoza meteo pentru toamna 2025: Liniște înșelătoare, înainte de o iarnă severă

Analiza temperaturii medii la 0-30 de zile după un astfel de eveniment indică faptul că părțile nordice și centrale ale Europei sunt de obicei mai reci decât normal.

Prognoza extinsă arată că vortexul polar este prevăzut să funcționeze la un nivel neobișnuit de slab, apropiindu-se de o intensitate record scăzută pentru această perioadă a anului.

Analogiile oceanice

Patru sezoane de toamnă din trecut au prezentat condiții oceanice similare cu prognoza pentru 2025/2026: un Pacific de Nord cald combinat cu un eveniment La Niña slab sau condiții reci-neutre în tropice.

Analiza temperaturilor pentru iernile care au urmat aceste sezoane arată:

  • Anomalii de aer cald peste Europa, aduse de vânturi vestice și sudice
  • Potențial principal de ninsoare la altitudini mai înalte și către nord
  • Acoperire bună cu zăpadă peste Regatul Unit și Irlanda

Indicatorul din octombrie: zăpada din Siberia

Un factor suplimentar monitorizat îndeaproape este extinderea acoperirii de zăpadă peste Siberia în luna octombrie.

Studii multiple au demonstrat că o acoperire extinsă de zăpadă în octombrie peste Siberia slăbește vortexul polar stratoferic într-o perioadă ulterioară.

Analiza celor mai mari 6 ani de acoperire cu zăpadă în octombrie arată:

  • Presiune înaltă peste regiunile polare și circulație perturbată, tipică unui vortex polar slăbit
  • Aer mai rece eliberat către latitudinile medii, inclusiv Europa
  • Prognoza ECMWF pentru octombrie 2025 arată o acoperire excepțională cu zăpadă peste Siberia

Prognoza sezonieră totală de zăpadă de la ECMWF indică o cantitate și acoperire impresionante de zăpadă pentru sezonul viitor, arată datele consultate de alba24.

Combinația acestor patru factori – La Niña, QBO negativ, vortex polar slăbit și acoperire extinsă de zăpadă în octombrie – sugerează o probabilitate crescută pentru o iarnă mai rece în Europa în sezonul 2025/2026.

Totuși, este important de menționat că aceasta nu înseamnă că fiecare iarnă cu această combinație va aduce neapărat frig intens.

Prognoza indică doar că șansele sunt mai mari pentru o iarnă mai rece comparativ cu iernile blânde din ultimii ani.

Există încă mulți alți factori la scară medie sau mică care pot schimba situația, dar principalii indicatori climatici arată în prezent semne promise pentru iubitorii iernilor clasice.

Sursa: Severe-weather

