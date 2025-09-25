Connect with us

Programul Lapte, corn, legume și fructe pentru anul școlar 2025-2026. Noutăți pentru elevi și școli, bugetul pentru județul Alba

Publicat

acum 3 ore

Programul Lapte, corn, legume și fructe, pentru anul școlar 2025-2026 a fost aprobat de Guvern. Sunt modificări privind beneficiarii și valoarea minimă a porțiilor de produse.

Din lista de beneficiari sunt excluse grădinițele și școlile private, în contextul reducerii cheltuielilor bugetare. În anul școlar 2025-2026 vor fi 1.850.683 de beneficiari. Aceștia sunt preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în învățământul special.

Suma totală necesară pentru acest program, în anul școlar 2025-2026, este de 798.166.000 lei. Pentru anul școlar 2024-2025, suma totală a fost de 760.241.000 lei. Creșterea este de 4,75%.

Programul Lapte, corn, legume și fructe, pentru anul școlar 2025-2026. Porția zilnică pentru elevi

Au fost actualizate limitele valorilor zilnice/preșcolar/elev pentru porţia de fructe și legume, pentru porţia de lapte şi produse lactate, precum și pentru porția de produse de panificație.

Decizia vine ”ca urmare a numeroaselor solicitări din partea consiliilor județene, asociații, patronate, operatori economici, precum și a întâlnirii cu reprezentanții din filiera laptelui”, se arată în nota de fundamentare. Au fost luate în considerare creșterile de prețuri influențate de inflație, utilități și transport, dar și majorarea cotei TVA, de la 9% la 11% pentru produsele alimentare.

În anul școlar 2025-2026, limita valorică zilnică a crescut după cum urmează:

  • la porția de fructe și legume de la 0,7 lei la 0,8 lei
  • la porția de lapte de consum şi produse lactate de la 1,11 lei la 1,18 lei
  • la porția de produse de panificaţie de la 0,65 la 0,76 lei.

Programul Lapte, corn, legume și fructe, pentru anul școlar 2025-2026. Alte schimbări privind alimentele

Autoritățile contractante vor putea acorda biscuiți și/sau covrigi uscați și în zilele de distribuție a laptelui și a produselor lactate. Astfel, pentru asigurarea diversității, porțiile de fructe și/sau legume, respectiv porțiile de lapte și produse lactate, sunt însoțite de o singură porție de biscuiți și/sau covrigi uscați și/sau corn și/sau baton.

A fost redusă perioada de consum pentru corn sau baton stabilită de producător. Aceasta nu trebuie să depășească 5 zile calendaristice. Produsele de panificație vor fi din făină integrală sau dietetică, cu conținut redus de sare, zahăr și grăsimi.

S-au introdus pentru degustare în cadrul măsurilor educative, sucurile de fructe și/sau legume pasteurizate și ambalate, ca urmare a solicitărilor venite din partea autorităților contractante.

Au fost introduse și fructe și legume uscate, ca atare sau sub formă de baton, pentru a diversifica produsele oferite pentru degustare în cadrul măsurilor educative, precum și ca urmare a solicitărilor venite din partea furnizorilor și producătorilor.

Programul Lapte, corn, legume și fructe, pentru anul școlar 2025-2026. Controale și responsabilități

Vor fi făcute controale oficiale privind siguranța alimentelor în unitățile de procesare a laptelui și produselor lactate, unitățile de panificație, depozitele de fructe și legume. Măsura a fost luată în urma sesizărilor primite din partea beneficiarilor programului, referitoare la calitatea produselor distribuite.

Directorii unităților de învățământ răspund de înregistrarea în sistemul informatic APIA a produselor distribuite preșcolarilor și elevilor prezenți la cursuri/ activități educative.

Sistemul informatic existent SI-APIA a fost actualizat, prin crearea unui nou modul și anume Sistemul informatic distribuire produse în școli.

A fost redusă perioada de transmitere a cererilor de plată prin intermediul sistemului informatic APIA, la centrele județene/al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de către solicitanții de ajutor financiar din FEGA, de la trei luni la două luni după finalizarea anului școlar.

Astfel, APIA va putea efectua plățile aferente anului școlar 2025-2026 și să le înregistreze, până la finalul anului financiar 2026.

Programul Lapte, corn, legume și fructe, pentru anul școlar 2025-2026. Bugetul pentru județul Alba

La nivel național, din bugetul de 798.166.000 lei, 106.603 mii lei sunt pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 37.016 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente. De asemenea, 375.612 mii lei sunt pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 37.016 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente.

Suma de 241.919 mii lei  este pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, exclusiv din bugetul naţional.

Pentru județul Alba, pentru anul școlar 2025-2026, sumele alocate sunt următoarele:

  • acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete 1.744.000 lei/ măsuri educative aferente: 606.000 lei
  • acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf: 6.147.000 lei/ măsuri educative aferente: 606.000 lei
  • acordarea gratuită de produse de panificaţie: 3.959.000 lei
