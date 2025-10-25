Proiect anti-clauze abuzive în garanțiile auto. Ce defecţiuni tehnice la mașini nu vor putea fi excluse de la reparațiile gratuite

Proiect anti-clauze abuzive în garanțiile auto. Un proiect de lege înregistrat recent la Senat vine cu vești bune pentru cei care își cumpără autovehicule. Propunerea legislativă vizează eliminarea practicilor abuzive prin care unii producători, importatori sau dealeri exclud de la garanție defecțiuni esențiale pentru siguranța rutieră.

Se urmărește astfel creşterea nivelului de siguranţă rutieră prin remedierea gratuită a defecțiunilor critice și consolidarea protecţiei consumatorilor prin eliminarea clauzelor abuzive din certificatele de garanţie. Noile măsuri ar urma să se aplice tuturor vehiculelor rutiere noi sau second-hand vândute cu garanție în România, indiferent de proveniență.

O propunere legislativă privind interzicerea excluderii anumitor defecte de la garanția legală și comercială acordată consumatorilor a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 22 octombrie.

Potrivit inițiatorilor, în prezent, numeroşi producători, importatori şi dealeri de vehicule prevăd în certificatele de garanţie clauze prin care anumite defecţiuni tehnice sunt excluse de

la reparaţiile gratuite. Printre acestea se numără pierderile de lichid de frână, pierderile de lichid de răcire, pierderile de agent frigorifc (freon) sau defecţiunile de direcție structurale.

„Excluderea acestor defecţiuni este profund nocivă pentru siguranţa rutieră şi pentru protecţia consumatorilor, întrucât:

pierderea lichidului de frână poate duce la imposibilitatea opririi vehiculului şi producerea unor accidente grave;

pierderea lichidului de răcire poate cauza avarierea motorului şi oprirea bruscă a vehiculului în trafic;

pierderea agentului frigorific afectează nu doar confortul, ci şi sănătatea pasagerilor, mai ales în condiţii extreme de temperatură;

defecţiunile de direcţie şi de retenţie a pasagerilor compromit în mod direct siguranţa circulaţiei.

Consumatorii sunt puşi astfel într-o poziţie de inferioritate contractuală, fiind nevoiţi să suporte costuri semnificative pentru reparaţii ce ar trebui să cadă în sarcina celor care garantează calitatea şi siguranţa produsului”, susțin parlamentarii, în expunerea de motive.

De asemenea, proiectul dă dreptul consumatorului de a alege între unităţile reparatoare proprii ale garantului şi service-urile partenere autorizate. Astfel, se vor evita practicile abuzive prin care unii profesionişti limitează accesul la reparaţii doar la reţeaua proprie, generând întârzieri sau costuri suplimentare. Toate unităţile reparatoare, fie proprii, fie partenere, trebuie să respecte aceleaşi standarde de calitate şi siguranţă.

Dispoziţiile se vor aplica tuturor vehiculelor rutiere noi sau secondhand vândute cu garanţie în Romania, indiferent de provenienţă.

Ce defecţiuni tehnice la mașini nu vor putea fi excluse de la reparațiile gratuite

Potrivit proiectului, este interzisă excluderea de la acoperirea prin garanţie a următoarelor defecţiuni, considerate esenţiale pentru siguranţa rutieră şi funcţionarea vehiculului:

sistemul de frânare, inclusiv pierderi de lichid de frână, defectarea pompei de frână, etrierilor sau conductelor;

sistemul de direcţie şi elementele aferente (coloană, casetă, bielete, servodirecţie);

sistemele de retenție şi protecţie a pasagerilor (airbaguri, centuri de siguranţă, pretensionatoare);

şasiul, lonjeroanele şi elementele portante structurale ale caroseriei;

circuitul de răcire al motorului, inclusiv pierderile de lichid de răcire, radiator, conducte şi pompă de apă;

instalaţia de climatizare în ceea ce priveşte etanşeitatea circuitului şi pierderea agentului frigorific (freon);

orice altă defecţiune care, potrivit expertizei tehnice autorizate, compromite siguranţa circulaţiei sau poate conduce la avarierea gravă a motorului ori la afectarea sănătăţii pasagerilor.

Conform proiectului, orice clauză contractuală prin care se încearcă excluderea acestor defecte din garanţie va fi nulă de drept.

Obligații pentru producători, importatori și dealeri

Producătorii, importatorii și dealerii vor fi obligați:

să garanteze remedierea gratuită, într-un termen rezonabil, a defecţiunilor prevăzute anterior;

să suporte toate costurile legate de manoperă, piese şi materiale necesare remedierii;

să informeze consumatorii, în scris, despre aceste drepturi la momentul vânzării.

Remedierea defecţiunilor prevăzute anterior se va realiza gratuit în cadrul reţelei de service-uri autorizate, atât în unităţile reparatoare proprii ale producătorului, importatorului sau dealerului, cât şi prin service-uri partenere autorizate, desemnate oficial şi comunicate consumatorilor.

Consumatorii vor avea dreptul să aleagă oricare dintre aceste unităţi reparatoare autorizate, fără ca producătorul, importatorul sau dealerul să poată impune restricţii abuzive privind locul efectuării reparaţiei.

Toate costurile legate de manoperă, piese de schimb şi materiale necesare remedierii vor cădea exclusiv în sarcina garantului, indiferent de unitatea reparatoare aleasă.

Un vehicul va fi considerat neconform cu contractul atunci când nu corespunde cerinţelor de calitate, siguranţă, funcţionalitate şi performanţă pe care consumatorul le poate justifica în mod rezonabil, ţinând cont de natura bunului şi de declaraţiile publice făcute de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia.

În conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2019/771 privind contractele de vânzare de bunuri, prezumţia legală este că orice lipsă de conformitate care apare în termen de 12 luni de la livrare exista la momentul predării vehiculului, dacă nu se dovedeşte contrariul printr-o expertiză tehnică.

Consumatorul are dreptul să solicite, fără costuri, aducerea vehiculului la conformitate prin reparare sau înlocuire, iar în caz de imposibilitate, reducerea corespunzătoare a preţului ori rezoluţiunea contractului, potrivit legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.

Sancțiuni: amenzi de până la 200.000 de lei sau suspendarea activității de vânzare

Nerespectarea prevederilor legii urmează să fie sancționată cu amendă între 50.000 lei şi 200.000 lei, aplicată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC).

De asemenea, în caz de recidivă, ANPC poate dispune suspendarea temporară a activităţii de vânzare a vehiculelor de către producătorul, importatorul sau dealerul în cauză, până la remedierea situaţiei.

