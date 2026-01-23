Proiect de lege: Etichete digitale prin coduri QR pentru produsele cosmetice

Un proiect de lege înregistrat recent la Senat prevede modernizarea etichetelor pentru produsele cosmetice. Se propune introducerea codurilor QR, astfel încât informațiile despre produs să poată fi citite mai ușor.

Potrivit expunerii de motive, se urmăreşte modernizarea cadrului juridic aplicabil informării consumatorilor în domeniul produselor cosmetic.

Se introduce în lege posibilitatea legală ca anumite informaţii obligatorii să fie puse la dispoziția consumatorului şi prin mijloace electronice, prin intermediul unui cod QR sau al unui alt identificator electronic echivalent. Acestea trebuie să fie lizibil și uşor accesibil, aplicat pe recipient sau pe ambalaj.

De ce este propusă introducerea codurilor QR

Inițiatorii amintesc că prin această modificare se reduc costurile de etichetare, creşte accesul consumatorilor la informatii lizibile şi actualizate şi se aliniază legislaţia naţională la tendinţele europene de digitalizare şi eficientizare tehnologică.

Conform legislaţiei în vigoare, toate produsele cosmetice comercializate în România trebuie să includă informațiile obligatorii în limba română. În special pentru produsele importate, este necesară aplicarea unor etichete fizice suplimentare.

Astfel sunt costuri suplimentare, informaţiile devin dificil de citit pe ambalajele mici, afectând accesul real la informație. De asemenea, aplicarea manuală generează riscuri de neconformitate şi erori de traducere, potrivit sursei citate.

Prin introducerea mijloacelor electronice, consumatorii beneficiază de informații clare, lizibile, adaptate tehnologic şi permanent actualizate. Operatorii economici pot reduce costurile administrative fără a afecta protecţia consumatorului.

Ce se modifică în lege

Propunerea legislativă introduce un nou articol Legea nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului. Prin acesta se permite furnizarea prin mijloace electronice a unor informații obligatorii (precauţii de utilizare, functia produsului, lista ingredientelor, conform art. 19 alin. (1) lit. d), f) şi g) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009).

Pagina web dedicată va pune Ia dispoziția consumatorului în mod integral informaţiile in limba română sau și versiuni în alte limbi. Aceasta va rămâne accesibilă pe întreaga durată a comercializării produsului şi pe o perioadă de 12 luni de la punerea pe piață a ultimei unităţi din lot.

Elementele esentiale prevăzute de Regulament rămân obligatoriu înscrise fizic pe recipient sau pe ambalaj.

Inițiatorii susțin că această practică se aliniază practicilor deja utilizate în mai multe state membre (Franţa, Italia, Spania, Germania).

