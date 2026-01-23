Connect with us

Economie

Proiect de lege: Etichete digitale prin coduri QR pentru produsele cosmetice

Publicat

acum 5 secunde

Un proiect de lege înregistrat recent la Senat prevede modernizarea etichetelor pentru produsele cosmetice. Se propune introducerea codurilor QR, astfel încât informațiile despre produs să poată fi citite mai ușor.

Potrivit expunerii de motive, se urmăreşte modernizarea cadrului juridic aplicabil informării consumatorilor în domeniul produselor cosmetic.

Se introduce în lege posibilitatea legală ca anumite informaţii obligatorii să fie puse la dispoziția consumatorului şi prin mijloace electronice, prin intermediul unui cod QR sau al unui alt identificator electronic echivalent. Acestea trebuie să fie lizibil și uşor accesibil, aplicat pe recipient sau pe ambalaj.

De ce este propusă introducerea codurilor QR

Inițiatorii amintesc că prin această modificare se reduc costurile de etichetare, creşte accesul consumatorilor la informatii lizibile şi actualizate şi se aliniază legislaţia naţională la tendinţele europene de digitalizare şi eficientizare tehnologică.

Conform legislaţiei în vigoare, toate produsele cosmetice comercializate în România trebuie să includă informațiile obligatorii în limba română. În special pentru produsele importate, este necesară aplicarea unor etichete fizice suplimentare.

Astfel sunt costuri suplimentare, informaţiile devin dificil de citit pe ambalajele mici, afectând accesul real la informație. De asemenea, aplicarea manuală generează riscuri de neconformitate şi erori de traducere, potrivit sursei citate.

Prin introducerea mijloacelor electronice, consumatorii beneficiază de informații clare, lizibile, adaptate tehnologic şi permanent actualizate. Operatorii economici pot reduce costurile administrative fără a afecta protecţia consumatorului.

Ce se modifică în lege

Propunerea legislativă introduce un nou articol Legea nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului. Prin acesta se permite furnizarea prin mijloace electronice a unor informații obligatorii (precauţii de utilizare, functia produsului, lista ingredientelor, conform art. 19 alin. (1) lit. d), f) şi g) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009).

Pagina web dedicată va pune Ia dispoziția consumatorului în mod integral informaţiile in limba română sau și versiuni în alte limbi. Aceasta va rămâne accesibilă pe întreaga durată a comercializării produsului şi pe o perioadă de 12 luni de la punerea pe piață a ultimei unităţi din lot.

Elementele esentiale prevăzute de Regulament rămân obligatoriu înscrise fizic pe recipient sau pe ambalaj.

Inițiatorii susțin că această practică se aliniază practicilor deja utilizate în mai multe state membre (Franţa, Italia, Spania, Germania).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 5 secunde

Proiect de lege: Etichete digitale prin coduri QR pentru produsele cosmetice
vremea prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum 44 de minute

Vremea până în 23 februarie. Temperaturi în creștere, câteva zile cu ploi sau ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum O oră

Autoritățile locale depind excesiv de transferurile de la bugetul de stat. Premierul Bolojan: România este mult sub media UE
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 secunde

Proiect de lege: Etichete digitale prin coduri QR pentru produsele cosmetice
Iohannis
Economieacum 19 ore

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 2 zile

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 zile

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Premiile Oscar 2026: Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție. Filmul care conduce detașat clasamentul
Evenimentacum 3 ore

23 ianuarie: Ziua Internațională a Scrisului de Mână, forma de exprimare care a modelat civilizația umană și dat formă gândurilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații
Evenimentacum 14 ore

Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică. Ministrul Rogobete: Scoatem pixul și hârtiile din spitale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie