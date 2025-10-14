Connect with us

Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii

Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor: Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor angajaţilor ale căror companii intră în procedura insolvenţei.

În forma actuală, legea prevede acoperirea salariilor pentru cel mult cinci luni, în limita a cinci salarii medii brute pe economie, fără a ţine cont de importanţa strategică a angajatorului.

În principal, ministerul propune, după ce s-a consultat cu sindicatele, ca în cazul companiilor strategice pentru securitatea naţională aflate în insolvenţă, plafonul să fie majorat la maximum 12 salarii medii brute.

Schimbări preconizate după modificarea legii care asigură acoperirea salariilor

Descrierea situației actuale

Legea nr. 200/2006 reglementează constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, care are ca scop achitarea drepturilor salariale ale angajaților ai căror angajatori au intrat în procedura insolvenței.

În forma actuală, legea prevede:

  • suportarea creanțelor salariale pentru o perioadă maximă de 5 luni calendaristice;
  • în limita unui plafon de 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat;
  • indiferent de importanța economică sau strategică a angajatorului.

În contextul actual, caracterizat de vulnerabilități economice și energetice accentuate, de dependența de infrastructuri critice (energie, transport, apărare, comunicații, alimentație), precum și de procese de restructurare industrială la nivel european, s-a constatat că aceste limite nu mai asigură o protecție suficientă pentru salariații companiilor a căror activitate este esențială pentru funcționarea economiei și pentru securitatea națională.

Citește și Salariul minim va crește în 2026. Marius Budai ( PSD): „Nu discutăm dacă, ci cu cât”

Totodată, anumite întreprinderi cu rol strategic pentru statul român, inclusiv operatori din domeniile energiei, industriei de apărare, transporturilor, comunicațiilor și producției alimentare, se confruntă cu dificultăți temporare de lichiditate care pot conduce la imposibilitatea plății salariilor și, implicit, la blocarea unor capacități industriale critice.

În lipsa unei reglementări diferențiate, astfel de situații riscă să afecteze stabilitatea economică, securitatea energetică și socială, precum și capacitatea de reacție a statului în domenii de importanță strategică.

Potrivit notei de fundamentare publicate de Ministerul Muncii și consultate de Alba24.ro, proiectul de ordonanță de urgență propune:

  • Majorarea plafonului creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariații acestor operatori, de la 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie;
  • Extinderea perioadei acoperite de Fond, de la 5 luni la 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare deschiderii procedurii insolvenței.

De asemenea, proiectul de act normativ stabilește o normă tranzitorie pentru cererile depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în sensul soluţionării acestora potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii.

Prin aceste modificări, se creează un mecanism echilibrat de protecție socială diferențiată, în concordanță cu importanța strategică a activității economice respective.

