Proiectul EU Inc: Antreprenorii își vor putea deschide firmă în orice stat UE, în 48 de ore, integral online

Publicat

acum 2 ore

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Vom propune în curând cel de-al 28-lea regim al nostru. Scopul final este crearea unei noi structuri de companie cu adevărat europene.

O numim EU Inc., cu un set unic și simplu de reguli care se vor aplica fără obstacole în întreaga noastră Uniune.

Astfel, afacerile vor putea opera mult mai ușor între statele membre. Antreprenorii noștri, companiile inovatoare vor putea înregistra o firmă în orice stat membru în termen de 48 de ore, integral online”, a spus șefa executivului european.

Ea a adăugat că antreprenorii vor beneficia de același regim de capital în toată UE.

”În cele din urmă, avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri și să atragă finanțare fără bariere în toată Europa - la fel de ușor ca pe piețele uniforme, precum cele din SUA sau China. Dacă reușim acest lucru - și dacă ne mișcăm suficient de repede - nu doar că vom ajuta firmele din UE să crească, dar vom atrage investiții din întreaga lume”, a mai spus șefa Comisiei Europene.

Proiectul EU Inc ar putea deveni una dintre cele mai importante reforme europene

Demersul Comisiei este susținut și la nivel legislativ. Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European a adoptat luna trecută, cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă și 1 abținere, un set de recomandări pentru introducerea unui nou cadru legal european destinat companiilor inovatoare.

Propunerea vizează exact crearea „celui de-al 28-lea regim corporativ”, o structură juridică distinctă, recunoscută în toate statele membre, care să stimuleze investițiile, mobilitatea transfrontalieră și inovarea.

Dacă va fi implementată conform planului, „EU Inc.” ar putea deveni una dintre cele mai importante reforme economice ale Uniunii Europene, cu potențialul de a transforma fundamental modul în care sunt create, finanțate și extinse companiile pe piața europeană.

  1. pilu

    joi, 22.01.2026 at 10:22

    Așa o fi, dar în Romania cele 48 de ore au altă percepție. La noi 48 de ore durează cam două luni și mai bine.

