Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta

Publicat

acum 2 ore

Protecția minorilor în mediul online: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) anunță primele acțiuni de verificare inițiate de Comisia Europeană.

Potrivit sursei citate, Comisia Europeană a trimis solicitări de informații către Snapchat, YouTube, Apple App Store și Google Play pentru a înțelege măsurile luate de acestea pentru a proteja minorii în cadrul serviciilor lor. Această acțiune are loc ca urmare a adoptării Orientărilor privind protecția minorilor în mediul online, elaborate de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului DSA.

La finalul săptămânii trecute, Comisia a solicitat informații platformelor Snapchat, YouTube, Apple App Store și Google Play cu privire la sistemele de verificare a vârstei și măsurile de prevenire a accesului minorilor la produse ilegale (ex. droguri sau vape) sau la conținut dăunător (ex. conținut care promovează tulburări alimentare).

Măsurile verificate de către Comisia Europeană

Comisia a solicitat platformei Snapchat să furnizeze informații privind modul în care previne accesul copiilor sub 13 ani la serviciile sale, așa cum este interzis prin Termenii de utilizare a platformei. De asemenea, a solicitat platformei informații despre măsurile de prevenire a vânzării către minori a bunurilor ilegale, precum țigările electronice (vape) sau drogurile.

În ceea ce privește YouTube, pe lângă informațiile referitoare la sistemul său de verificare a vârstei, Comisia a solicitat detalii suplimentare despre sistemul de recomandare al platformei, în urma unor rapoarte care indică răspândirea de conținut dăunător către minori.

Magazinelor de aplicații Apple App Store și Google Play, Comisia le-a solicitat informații privind modul în care acestea gestionează riscul ca utilizatorii, inclusiv minorii, să poată descărca aplicații ilegale sau dăunătoare – inclusiv aplicații de jocuri de noroc și instrumente de creare de conținut sexual neconsimțit, așa-numitele „nudify apps”. Comisia dorește, de asemenea, să înțeleagă modul în care cele două magazine aplică clasificările de vârstă pentru aplicații.

Alte acțiuni de verificare a aplicării măsurilor de protecție a minorilor în mediul online

Grupul de lucru privind protecția minorilor din cadrul European Board for Digital Services a convenit să întreprindă, în coordonare cu autoritățile competente la nivelul statelor membre, acțiuni menite să asigure respectarea prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) de către platformele online mai mici.

Aceste acțiuni vor include identificarea platformelor care prezintă un grad ridicat de risc pentru copii și verificarea conformității acestora cu standardele ridicate de siguranță pentru minori impuse de DSA.

De asemenea, grupul de lucru va elabora și va pune la dispoziție instrumente comune pentru activitățile de investigare și aplicare a legii, în vederea asigurării unei aplicări coerente a Regulamentului DSA la nivelul întregii Uniuni Europene.

O nouă versiune a metodei-cadru pentru verificarea vârstei

Comisia Europeană a lansat o versiune îmbunătățită a metodei-cadru pentru verificarea vârstei pe baza căreia pot fi construite aplicații. Noua versiune permite utilizarea pașapoartelor și a cărților de identitate ca metode de autentificare („onboarding”), pe lângă identificatorii electronici (eID) pentru generarea unei dovezi de vârstă.

De asemenea, aceasta introduce suport pentru o metodă mai prietenoasă de prezentare a dovezii vârstei, prin intermediul Digital Credentials API, care devine tot mai frecvent disponibil în sistemele de operare și browserele moderne.

Orientările privind protecția minorilor în mediul online

Orientările se aplică tuturor platformelor online accesibile minorilor, cu excepția microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și cuprind o listă neexhaustivă de măsuri proporționale și adecvate pentru protejarea minorilor împotriva unor riscuri online.

Orientările sunt disponibile acum și în limba română, potrivit ANCOM.

Atât Comisia Europeană, cât și ANCOM vor utiliza aceste Orientări în evaluarea respectării obligațiilor prevăzute la art. 28 alin.(1) din Regulamentul privind serviciile digitale de către furnizorii de servicii intermediare. Respectarea Orientărilor este însă voluntară și nu garantează automat conformitatea cu Regulamentul.

Aplicație pentru verificarea vârstei

Comisia Europeană testează o aplicație prin intermediul căreia cetățenii UE vor primi o dovadă că au peste 18 ani. Aceasta nu indică vârsta exactă și nu include alte informații despre utilizator, potrivit economica.net.

Prin intermediul acestei aplicații, cetățenii vor trebui să dovedească vârsta e cel puțin 18 ani la acces pe platformă pentru adulți sau de jocuri de noroc, de exemplu.

În prezent, măsurile referitoare la vârstă aplicate de platformele online includ autodeclararea vârstei, estimarea acesteia sau verificarea (surse verificate de identificare).

