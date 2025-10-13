PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc în 7 noiembrie.

„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară”, anunță Sorin Grindeanu.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”, își continuă mesajul Grindeanu.

Vezi și Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean a anunțat retragerea din cursă

Potrivit acestuia, prin modificare, PSD reafirmă că este un partid „modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

„Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, arată liderul social-democraților, potrivit Mediafax.

Modificările la statut

Textul propus spre adoptate al Articolului 8 din Statut:

„Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

„Această schimbare nu este una de formă, ci aduce claritate și asumare! PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România.

P.S. pentru cei îngrijorați: Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, își încheie Grindeanu mesajul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News