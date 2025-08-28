Connect with us

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că în perioada următoare va prezenta un pachet propriu, al social-democraților, cu măsuri de relansare economică.

Potrivit acestuia, Pachetul 2 de măsuri este finalizat în proporție mare, ”fiind agreat într-un procent foarte mare de vreo două – trei săptămâni”.

”Nu a existat de la început niciun fel de divergență pe lucrurile care conțin sau legile, partea din Pachetul 2, care se referă la eliminarea privilegiilor.

A fost consens de la început. Toată lumea. Și aici mă refer la pensiile magistraților și la companiile de stat și restructurări. (…)

La sănătate nu a fost niciun fel de problemă, de asemenea parte din Pachetul 2. Pe insolvență, nu a fost niciun fel de problemă. (…)

Unde nu s-a reușit, până în această săptămână, ca propunerile care au venit, în special la administrație, propuneri care au venit dinspre structurile asociative – că mă refer la primari sau la UNCJR – să fie preluate. Și aici nu e vorba de politic”, a declarat Grindeanu, într-o emisiune la Digi 24, citat de Agerpres.

El a adăugat că va prezenta un ”pachet PSD de măsuri”.

”Eu știu că va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți, e un fel de condiționare pe care PSD a făcut-o, dar la modul constructiv.

În momentul în care facem așezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistrați, urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, nu o mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun că, dacă lucrezi la înmatriculări auto, la Poliție, nu trebuie să ai pensie specială.

A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că ești acolo, în zonele periculoase, da. Și acesta este un lucru valabil în toată lumea civilizată.

Dar când ești la ghișeu, eu nu cred că e un lucru… Și lucrul acesta trebuie să fie clarificat. Și va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun așa.

Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. (…)

Și vă anunț că în mare propunerile noastre, și l-am anunțat și pe primul ministru, și a acceptat acest lucru și îi mulțumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi terminat. O să îl prezint. (…) Săptămâna viitoare”, a precizat Grindeanu.

Liderul interimar al social-democraților a menționat că printre măsurile cuprinse în Pachetul 2 se află reducerea membrilor din Consiliile de administrație, reforma pensiilor magistraților, și a precizat că jalonul pe guvernanță corporativă a fost îndeplinit.

‘Toți suntem de acord. (…) Dar nu pot să intervin iarăși cu criterii care par că stau la mâna unui ministru. De mâine nu mai e Miruță ministru la Economie și o să vină ministru, nu știu, de la UDMR. Ce facem?”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă este vorba și despre comasări de instituții, Grindeanu a răspuns: ”Da, sunt prevăzute. Nu știu dacă vor fi prinse în acest Pachet 2, dar s-a discutat despre ele. Și vă confirm că s-a discutat despre acest lucru”.

