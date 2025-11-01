Reacția Poliției Române, după ce George Simion a spus la Alba Iulia că a primit 90 de amenințări cu moartea

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, că Poliţia ”tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”.

Precizările vin după ce Alba24 a semnalat că preşedintele AUR, George Simion, aflat la Alba Iulia, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi nu s-a luat nici o măsură.

Vezi detaliile aici: VIDEO Discurs halucinant a lui George Simion la Alba Iulia. Se compara cu Charlie Kirk: ”Nu voi accepta să fiu împușcat”

Poliţia anunţă, de asemenea, că a fost deschis un dosar penal în luna septembrie, când lideri AUR au depus o plângere care reclama ameninţări cu moartea primite de Georghe Simion.

IGPR a transmis, sâmbătă, noi precizări cu privire la ameninţările cu moartea invocate de liderul AUR, George Simion.

”Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor.

În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a transmis IGPR.

Instituţia precizează că ”nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste”:

”Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură”.

”Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituţiei României.

Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancţionate conform legii penale. Poliţia Română îşi desfăşoară activitatea pentru protejarea cetăţenilor şi comunităţii conform prevederilor legale”, au mai precizat oficialii Poliţiei Române.

Declarația lui Simion, care a generat reacția Poliției

”După moartea lui Charlie Kirk, activistul conservator pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru patriotism, pentru libertate, după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave, de sorginte Antifa și de sorginte satanică, care ne-au scris și nouă acum pe garduri, am primit peste 90 de amenințări pe care le-am contabilizat eu, cu moartea.

Să pățească și Simion așa. Și Simion, și Georgescu, și toți auriștii. Să pățească la fel. Acum 45 de zile am făcut plângere la poliție, exact cum trebuie. N-a fost audiat nimeni.

Dacă se dă o palmă în parcare, aici, de unul dintre voi 30 de zile arest. Și o să vă spună cu cine v-ați întâlnit ieri, și nu scapă nimeni. Nu trebuie să dați o palmă.

Iisus Hristos ne învață să întoarcem și celălalt obraz. Nu din prostie, nu din umilință, ci din demnitate, ca să înțelegem ce înseamnă iubirea de frate. Nu mai putem accepta ca România să fie dezbinată” a spus Simion, citat de Alba24.

