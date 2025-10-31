VIDEO Discurs halucinant a lui George Simion la Alba Iulia. Se compara cu Charlie Kirk: ”Nu voi accepta să fiu împușcat”

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent vineri, 31 octombrie 2025, la Alba Iulia, la alegerile județene în rândurile partidului. Simion a avut pe scena Casei de Cultură din Alba Iulia un discurs halucinant și plin în mare parte de aberații. De asemenea nu au lipsit clasicele sale declarații cu care inundă internetul și se declară un luptător antisistem.

Acesta a spus că România este o colonie franceză, că Nicușor Dan este ”omul Franței” și al lui Macron”. De asemenea a declarat de la pupitrul montat pe scenă că alegerile prezidențiale din decembrie 2024 au fost furate. Mai mult de atât, un moment halucinant a fost acela când Simion s-a comparat cu Charlie Kirk, activistul american asasinat recent.

Aproape tot discursul său a fost despre ”ei”, nu a dat nume, dar a dat de înțeles că sunt acei ”ei” care ”controlează” România. A mai declarat că AUR luptă pentru ca fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, pro-rusul, recent trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat, Călin Georgescu, să ajungă în fruntea țării.

Mai mult de atât a declarat că jumătate din ”România trăiește în sărăcie lucie” și că jumătate dintre români trăiesc în ”frig și frică”.

Un moment aberant al discursului lui Simion a fost acela în care s-a comparat cu Charlie Kirk, activistul american, care a fost asasinat recent în SUA. Simon a spus că se teme pentru viața sa și chiar a cerut pază din partea statului Român după ce ar fi primit mai multe mesaje de amenințare.

Mai mult de atât a spus că chiar în cursul zilei de vineri, 31 octombrie, a cerut pază din partea SPP, după ce persoane necunoscute au scris cu spray de tipul graffiti peste sediul AUR.

Tot în discursul său de peste 30 de minute, liderul suveranist George Simion a spus că în România nu mai există democrație.

Ce a declarat George Simion la Alba Iulia. Discurs halucinant

”Trecem într-o nouă etapă a proiectului nostru politic, ne maturizăm și arătăm respectul nostru pentru democrație, democrație internă, democrația care ar fi trebuit să fie și în anul trecut. Dacă nu exista, nu am fi câștigat în 1989.

Alegeri furate în decembrie 2024. În România nu mai există democrație

N-am câștigat nimic în 1989 din acest punct de vedere. Ne-au furat alegerile și doar am trăit cu iluzia că în România se organizează alegeri libere. În momentul în care nu iese cine trebuie, în momentul în care nu iese unul de-ai lor, nu le mai place și nu mai sunt de acord cu democrația. Și nu cred că astăzi, când vorbim, pe 31 octombrie 2025, România este o democrație.

Spun asta cu tristețe în suflet, având în spatele meu și în fața mea foarte mulți oameni dragi, cu care am străbătut sute, dacă nu mii de kilometri în acești cinci ani, pentru democrație, pentru libertate, pentru ca România să aibă o șansă la normalitate.

Dar ce faci când constați că nu mai trăiești într-o democrație? Lași mâinile jos, abandonezi? Suntem într-un proiect politic. Dacă regulile nu sunt corecte, dacă alegerile nu sunt corecte și competiția în care intrăm nu e corectă, ce poți să faci? Încerci să o faci să fie corectă și lupți pentru dreptatea ta, care nu este numai a ta, este dreptatea familiei tale mici, este dreptatea familiei tale mari, care este neamul românesc.

Pro rusul Georgescu în fruntea țării

Asta facem împreună aici, de la anularea alegerilor din acea zi neagră de 6 decembrie 2024 până acum. Luptăm ca votul românilor să fie respectat și ca schimbarea, pe care sistemul nu o vrea, să se producă, iar omul care a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, domnul Călin Georgescu, să ajungă în fruntea țării. Este de datoria noastră să fim corecți, să fim drepți și să facem tot ce trebuie pentru adevăr. Altfel, ne-am fi luptat doar pentru propriile persoane.

E aici, în primul și în primul rând, pentru propriile persoane. Vă duceați de mult la PSD. Pe noi, în această luptă, ne mână cauza națională și dreptatea.

Și de aceea, orice sacrificiu în numele adevărului, al dreptății, al țării, al familiei merită. Și… în numele lui Dumnezeu. Vreau să doresc celor două tabere care astăzi se vor confrunta pentru votul dumneavoastră mult succes.

Este bine că există democrație, este bine că există mai multe voci. Vreau să-i rog să țină la unitatea dintre noi, pentru că noi suntem Alianța pentru Unirea Românilor și trebuie să întindem mâna și către celălalt. Chiar dacă avem divergențe de opinii, trebuie să știm să le exprimăm într-un mod diplomatic, să ne înțelegem unii pe alții și să nu dăm șansa dușmanilor noștri să ne dezbine.

Simion a acuzat PNL Alba că a încercat să se infiltreze în AUR

Asta ar fi cea mai mare realizare a lor. Acum, când în preferințele românilor aproape unul din doi români ar pune ștampila pe AUR, tot ce își doresc este să reușească să spargă încrederea pe care românii o pun în noi și să creeze tabere. Au mai încercat în acești cinci ani de AUR. De câte ori n-ați auzit că se rupe partidul, că apar facțiuni, că nu știu care pleacă nu știu unde, că nu vom mai exista și că ne desființăm și gata, s-au mântuit cu noi?

Nu s-a întâmplat așa pentru că am știut să fim lucizi, constanți și responsabili. Au încercat să ne influențeze, să ne infiltreze în unele județe. În multe județe a încercat PSD-ul.

În județe cum este Alba sau județul vecin Sibiu, a încercat PNL-ul să ne bage infiltrați. Au mai băgat și vreo doi-trei pe aici, în speranța că o să le iasă jocul și o să apărem noi, AUR, cu o imagine dezbinată, cu certuri, și că o să reușească să sape la temelia încrederii pe care românii o au în noi. Nu le-a ieșit, nu le iese nici acum și nici nu o să le iasă.

Nu pentru că suntem noi sau voi merituoși peste măsură. Sunteți. Și vă felicit pentru rezultatele obținute.

Îl felicit pe domnul primar Aldea, care este la al doilea mandat. Îl felicit pe domnul primar Dup, de la Baia de Arieș și pe domnul primar de la Bucerdea Grânoasă, care este la București, în încercarea de a face viața cetățenilor mai bună.

Despre Dumnezeu, PNL, AUR și Alba

Noi suntem adunați în AUR pentru cauza națională, pentru cauza suveranistă, pentru că Dumnezeu le rânduiește. Și tuturor celor care și-au bătut joc de țară trebuie să le dea pe cineva care să se lupte cu ei, să instaureze dreptatea, adevărul și binele asupra răului. De 35 de ani, în România este rău.

Chiar dacă județul Alba până acum i-a votat pe cei galbeni, dar nu galbeni de la AUR, nu aurii, ci PNL aici nu e mai bine. Nu suntem, cum ne spun ei, nostalgici, nu ne pare rău, nu vrem să ne întoarcem în anul 1980. Nouă ne este ciudă că trebuia să fie de zece ori mai bine decât este acum.

În România este o sărăcie lucie

Nouă ne e ciudă că s-a distrus toată industria. Nouă ne e ciudă că în jumătate din România este o sărăcie lucie și oamenii tremură de frig și de frică, fiind nevoiți să trăiască în sărăcie. Nouă ne e ciudă că firmele românești sunt lovite, își închid porțile și nu mai rămâne nimic.

Într-un județ atât de bogat cum este Alba, din Munții Apuseni, din Abrud și Câmpeni până în Teiuș, Aiud, Sebeș, Blaj, în Țara Secașilor, oriunde vreți voi în județul ăsta, care ar fi trebuit să fie casa voastră, sunt atâția și atâția români plecați, surorile și frații voștri, peste hotare. Asta ne doare, pentru că știm că se poate, pentru că România este o țară bogată, pentru că avem oameni minunați care o pot redresa. Și, ca un blestem, românii nu sunt împăcați cu ei înșiși, românii nu mai zâmbesc, românii trăiesc necăjiți.

Victimizare a membrilor și simpatizanților AUR

Asta este durerea noastră. De asta luptăm împreună într-o luptă inegală. Lor nu le place democrația, lor nu le place poporul român, lor nu le place de voi, de cetățenii care îndrăznesc să nu-i voteze, și îi fac în fel și chip.

„Știri”, „idioți”, „proști” – cum le mai vine la gură. Nu asta e calea pentru cei care vor să ne conducă, dacă vor să ne denigreze, dacă vor să denigreze jumătate din țară. Nu asta e calea.

Peste tot vezi doar bănci, farmacii, cazinouri și oameni necăjiți. Nu asta e calea. Mi-ar fi plăcut să vin în fața voastră, aici, ca președinte al României.

Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii și intra economia în recesiune. Și cădea euro. Așa? Nu s-a mărit TVA-ul.

Să poarte ce vor ei fustă, basma, dar să ne lase în pace. Ce-au avut cu noi? Ce-au cu noi? Cu ce le stăm atât de mult în gât? Nu vor să intre la guvernare niciunii cu noi.

Nu vor să votăm la fel ca ei. Nu vor ca noi să existăm. Ar trebui să fim distruși cumva, dar nu știu cum să ne distrugă.

Simion a pozat în victimă

Ieri au venit cu cuțite și au tăiat bannerele pe care le aveam în fața sediului, au tăiat AUR din București și au tăiat din România. Le stă AUR în gât. Le stă în gât Mihai Viteazul, le stă în gât Constantin Brâncoveanu, le stă în gât Tudor Vladimirescu, le stă în gât Avram Iancu.

Le stă în gât România, care n-ar mai trebui să existe ca țară. Ar trebui să existe doar ca vacă de muls pentru unii și alții. Acum 45 de zile am făcut o plângere penală la poliție.

S-a comparat la Alba Iulia cu Charlie Kirk

După moartea lui Charlie Kirk, activistul conservator pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru patriotism, pentru libertate, după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave, de sorginte Antifa și de sorginte satanică, care ne-au scris și nouă acum pe garduri, am primit peste 90 de amenințări pe care le-am contabilizat eu, cu moartea. „Să pățească și Simion așa. Și Simion, și Georgescu, și toți auriștii.”

Să pățească la fel. Acum 45 de zile am făcut plângere la poliție, exact cum trebuie. N-a fost audiat nimeni.

Dacă se dă o palmă în parcare, aici, de unul dintre voi 30 de zile arest. Și o să vă spună cu cine v-ați întâlnit ieri, și nu scapă nimeni. Nu trebuie să dați o palmă.

Iisus Hristos ne învață să întoarcem și celălalt obraz. Nu din prostie, nu din umilință, ci din demnitate, ca să înțelegem ce înseamnă iubirea de frate. Nu mai putem accepta ca România să fie dezbinată.

Totodată, trebuie să înțelegem ce responsabilitate e pe umerii fiecăruia dintre voi, pentru că voi reprezentați AUR-ul. Dacă un consilier local din Roșia Montană, Vasile, face ceva, imediat ajunge la posturile de televiziune care sunt alimentate cu zeci și sute de milioane de euro veniți de peste hotare. N-au deschis mină la Roșia Montană, dar tot avem niște proprietari de mine în România care ne confundă pe noi, pe români, cu niște sclavi pe plantația lor.

Nu avem voie să avem minele noastre. Dacă am avut sau avem, trebuie să le închidem. Și nu avem voie să părăsim incinta acestor mine. Trebuie să lucrăm pentru exploatator.

”Nu voi accepta să fiu împușcat”

Bine, nu mai sunt mine. Sunt bănci, sunt farmacii, sunt cazinouri, sunt hipermarketuri. Și dacă există, la un moment dat, vreo răscoală din partea băștinașilor care s-au trezit că vor și ei libertate, suveranitate și să se conducă singuri, atunci paznicii sunt chemați să ne bată, să ne închidă, să ne facă dosare penale, să ne împuște.

Eu nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat astăzi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază din partea instituțiilor statului român, care sunt obligate conform legii.

Nu știu. Poliția nu și-a făcut datoria 45 de zile nu a cercetat în niciun fel amenințările cu moartea. Dacă era oricine altcineva, de la oricare alt partid, le cercetau, veneau, făceau, dramă.

Își vor face instituțiile statului sau nu datoria? Nu știu. Mulți ne spun: „A trecut legea aia păguboasă, prin care mai cedăm o parte din suveranitate, mai cedăm o parte din pământ.” Contestați-o la Curtea Constituțională.

Noi o contestăm. Nu ne așteptăm să avem câștig, pentru că, așa cum au luptat pe dealurile de aici și au fost trași pe roată Horea, Cloșca și Crișan, avem o datorie față de înaintași.

Spun unii că suntem încăpățânați, că nu se înțeleg cu noi, că noi suntem de vină pentru starea în care a ajuns România, că dacă am dispărea noi, s-ar rezolva totul, s-ar integra în absolut, în Europa, în ce vor ei. S-ar integra și s-ar rezolva toate problemele. Că noi suntem prea încăpățânați și prea ținem cu creștinismul, cu familia, cu datinile, cu obiceiurile, cu libertatea de exprimare, cu înaintașii și cu valorile noastre.

……………

România colonie franceză. Nicușor Dan pus de Macron

N-avem voie să dezamăgim, n-avem voie să abandonăm, n-avem voie să renunțăm. Și mie mi-ar fi venit să renunț după alegerile prezidențiale și după… Sunt cel puțin cinci milioane de români care și-au pus încrederea în noi. România, astăzi, e într-un episod dificil, în cel mai dificil moment din ultimii 35 de ani.

Nu o să mă apuc să spun: „V-am zis eu că așa se va întâmpla.” V-am spus eu că ați ales omul francezilor și, din păcate, nu noi. Din păcate, nici măcar a francezilor demni, ci a celor care mai sunt cinci la sută să aibă încredere în Emmanuel Macron.

V-am spus eu că vom definitiva statutul nostru de colonie. Nici celor care au ales cu Macron și cu Franța nu le mai are rost să le explicăm. Momentul, acum, pe 31 octombrie, este să spunem întregii țări:

Suntem deschiși să punem umărul la unificarea României. Suntem deschiși să punem umărul la reconstrucția României”, a declarat George Simion la Alba Iulia.

