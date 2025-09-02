Rechizite școlare cu risc de sufocare, pe listele cu alerte europene. Atenționări InfoCons

Mai multe rechizite școlare vândute și în România se regăsesc în alertele europene privind riscuri pentru utilizatori. InfoCons informează că, printre acestea, se numără articole cu risc chimic și de sufocare.

Produsele identificate în Sistemul european de alertă pot fi găsite pe teritoriul Uniunii Europene, direct în magazine sau pe platforme electronice de vânzare sau site-uri de prezentare.

Riscurile asociate produselor de tip rechizite școlare ce fac obiectul alertelor au fost:

64.71% produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC CHIMIC

produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC CHIMIC 23.53% produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC de SUFOCARE

produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC de SUFOCARE 11.76% produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC CHIMIC și de MEDIU

Rechizite neconforme

InfoCons dă exemple din cele mai recente alerte de rechizite școlare neconforme, printre acestea se numără:

Pix cu bilă, marca Miny

Tip de risc: Risc chimic

Materialul plastic al decorării produsului conține o cantitate excesivă de ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) (valoare măsurată până la 16,7 % din greutate). Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, provocând daune sistemelor lor de reproducere.

Marker, marca Prix Mini

Tip de risc: Risc chimic

Produsul conține metanol (valoare măsurată: 88,7 % din greutate), dar acest lucru nu este menționat pe etichetă. Metanolul este extrem de toxic pentru sistemul nervos central și pentru ochi. Ingerarea metanolului poate duce la orbire sau deces.

Penar, marca Batman

Tip de risc: Risc chimic

Materialul negru al carcasei creionului conține o cantitate excesivă de ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) și ftalat de dibutil (DBP) (valori măsurate: 5,6 % în greutate și, respectiv, 0,52 % în greutate). Acești ftalați pot dăuna sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului lor reproducător.

Rucsac cu USB, marca Disneyland Paris

Tip de risc: Risc chimic

Materialul plastic al produsului are o concentrație excesivă de ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalat de butil și benzil (BBP), ftalat de diizobutil (DIBP) și ftalat de dibutil (DBP) (suma valorilor măsurate: 2300 mg/kg). Acești ftalați pot dăuna sănătății, cauzând posibile daune sistemului reproducător.

Gumă de șters, marca Moomin

Tip de risc: Risc chimic și de Mediu

Materialul plastic al carcasei prezintă concentrații excesive de ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP) și parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valori măsurate: 1,2% și, respectiv, 0,3% din greutate). DEHP poate dăuna sănătății prin posibila deteriorare a sistemului reproducător.

PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice în concentrații scăzute și se bioacumulează în fauna sălbatică și la oameni, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu. Expunerea prelungită la acestea prin piele poate provoca cancer.

Notebook cu pix, marca Hachette-Janod

Tip de risc: Risc de sufocare

Din cauza dimensiunii lor necorespunzătoare și a fluxului de aer de ventilație, capacul și vârful stiloului injector (pen-ului) pot obstrucționa căile respiratorii dacă sunt înghițite, creând un risc de sufocare.

Rucsac, marca MAROMAX

Tip de risc: Risc de sufocare

Cupa de aspirație a jucăriei moi se detașează ușor și cusăturile sale sunt prea slabe, ceea ce face ca materialul de umplutură fibros să fie accesibil. Un copil poate pune asta în gură și se poate sufoca.

Foto: rol ilustrativ

