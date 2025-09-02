Connect with us

Eveniment

Rechizite școlare cu risc de sufocare, pe listele cu alerte europene. Atenționări InfoCons

Publicat

acum O oră

Mai multe rechizite școlare vândute și în România se regăsesc în alertele europene privind riscuri pentru utilizatori. InfoCons informează că, printre acestea, se numără articole cu risc chimic și de sufocare. 

Produsele identificate în Sistemul european de alertă pot fi găsite pe teritoriul Uniunii Europene, direct în magazine sau pe platforme electronice de vânzare sau site-uri de prezentare.

Riscurile asociate produselor de tip rechizite școlare ce fac obiectul alertelor au fost:

  • 64.71% produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC CHIMIC
  • 23.53% produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC de SUFOCARE
  • 11.76% produse de tip rechizite școlare au înregistrat un RISC CHIMIC și de MEDIU

Rechizite neconforme

InfoCons dă exemple din cele mai recente alerte de rechizite școlare neconforme, printre acestea se numără:

Pix cu bilă, marca Miny

  • Tip de risc: Risc chimic
  • Materialul plastic al decorării produsului conține o cantitate excesivă de ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) (valoare măsurată până la 16,7 % din greutate). Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, provocând daune sistemelor lor de reproducere.

Marker, marca Prix Mini

  • Tip de risc: Risc chimic
  • Produsul conține metanol (valoare măsurată: 88,7 % din greutate), dar acest lucru nu este menționat pe etichetă. Metanolul este extrem de toxic pentru sistemul nervos central și pentru ochi. Ingerarea metanolului poate duce la orbire sau deces.

Penar, marca Batman

  • Tip de risc: Risc chimic
  • Materialul negru al carcasei creionului conține o cantitate excesivă de ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) și ftalat de dibutil (DBP) (valori măsurate: 5,6 % în greutate și, respectiv, 0,52 % în greutate). Acești ftalați pot dăuna sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului lor reproducător.

Rucsac cu USB, marca Disneyland Paris

  • Tip de risc: Risc chimic
  • Materialul plastic al produsului are o concentrație excesivă de ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP), ftalat de butil și benzil (BBP), ftalat de diizobutil (DIBP) și ftalat de dibutil (DBP) (suma valorilor măsurate: 2300 mg/kg). Acești ftalați pot dăuna sănătății, cauzând posibile daune sistemului reproducător.

Gumă de șters, marca Moomin

  • Tip de risc: Risc chimic și de Mediu
  • Materialul plastic al carcasei prezintă concentrații excesive de ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP) și parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS) (valori măsurate: 1,2% și, respectiv, 0,3% din greutate). DEHP poate dăuna sănătății prin posibila deteriorare a sistemului reproducător.
  • PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice în concentrații scăzute și se bioacumulează în fauna sălbatică și la oameni, prezentând un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu. Expunerea prelungită la acestea prin piele poate provoca cancer.

Notebook cu pix, marca Hachette-Janod

  • Tip de risc: Risc de sufocare
  • Din cauza dimensiunii lor necorespunzătoare și a fluxului de aer de ventilație, capacul și vârful stiloului injector (pen-ului) pot obstrucționa căile respiratorii dacă sunt înghițite, creând un risc de sufocare.

Rucsac, marca MAROMAX

  • Tip de risc: Risc de sufocare
  • Cupa de aspirație a jucăriei moi se detașează ușor și cusăturile sale sunt prea slabe, ceea ce face ca materialul de umplutură fibros să fie accesibil. Un copil poate pune asta în gură și se poate sufoca.

Foto: rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

O mama care și-a lovit fiica cu o curea, condamnată de magistrații din Alba Iulia. A fost obligată să îi plătească daune morale
Evenimentacum O oră

Rechizite școlare cu risc de sufocare, pe listele cu alerte europene. Atenționări InfoCons
Evenimentacum 2 ore

FOTO: ACCIDENT RUTIER GROAZNIC pe autostrada A1, în zona Boița. Trei muncitori, decedați după ce au fost spulberați de un TIR
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 24 de ore

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 5 ore

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum 7 ore

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Economieacum 4 ore

Carduri de energie 2025: când vor fi distribuite voucherele. Ce spune ministrul Energiei despre creșterea facturilor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 9 ore

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 24 de ore

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum 6 ore

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum o zi

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Luna capsuna
Evenimentacum 2 ore

Eclipsă de Lună, echinocțiul de toamnă, conjuncții de planete. Fenomene astronomice spectaculoase în luna septembrie 2025
Evenimentacum 10 ore

Vremea în luna septembrie 2025: zile calde, dar și perioade cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 3 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 5 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Sindicatele propun boicotarea activităților didactice în școli: profesorii să prezinte titlurile lecțiilor, dar să nu le predea
Educațieacum 22 de ore

Începe evaluarea externă a școlilor de către ARACIP. Procedura pentru anul școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie