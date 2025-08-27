Recrutarea în Armată. Ministrul Apărării: „nu va fi luat nimeni cu forța”. Se pregătesc noile reguli

Ministerul Apărării Naționale (MApN) pregătește pachetul legislativ cu noi reguli privind rezerviștii voluntari. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că „în armată nu va fi luat nimeni cu forța”.

Ministrul a precizat că procesul presupune un exercițiu de evaluare. Voluntarii vor fi instruiți, vor participa la trageri și vor lucra alături de militarii de carieră pentru a putea fi integrați în rezerva operațională.

„Voluntarul în termen va trebui să treacă niște teste. Este o solicitare fizică, în primul rând, pe care orice activitate militară o impune”, a spus ministrul la Euronews, potrivit Mediafax.

Recrutarea în Armată. Baza de date, constant actualizată

Moșteanu a precizat că baza de date a armatei trebuie să fie actualizată constant. Instituția trebuie să știe unde își găsește această rezervă și la ce comisariat teritorial trebuie să se prezinte fiecare voluntar, în caz de nevoie.

El a subliniat că aceste proceduri sunt „lucruri absolut normale” într-o armată. Ministrul a reamintit că apartenența României la NATO asigură garanția că țara este protejată: „Avem privilegiul de a fi țară NATO, iar asta ne permite să stăm liniștiți, să fim în siguranță și să nu avem perspectiva unui război.”

Pachetul legislativ va fi transmis Parlamentului în această toamnă.

În timpul procedurii de adoptare ar putea apărea modificări. În final, armata română va stabili normele de instruire, numărul voluntarilor și planurile de pregătire, în funcție de nevoile proprii și de acordurile cu aliații.

Ce sunt rezerviștii voluntari

Potrivit MApN, rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.

Rezerviștii voluntari pot fi cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri) sau soldați și gradați rezerviști voluntari.

Rezervistul voluntar este încadrat pe funcția prevăzută în contract la semnarea acestuia.

Rezerviștii voluntari se pregătesc pentru a îndeplini orice misiune, la fel ca și militarii în activitate.

În timp ce militarii profesioniști sunt prezenți zi de zi în unitatea militară în care sunt angajați, rezerviștii voluntari trebuie să fie prezenți la unităţile lor lor doar în perioadele de instruire și de îndeplinire a misiunilor, atunci când sunt chemați, pentru anumite perioade, scurte și bine determinate.

În afara acestor obligații, rezerviștii voluntari care sunt angajați în mediul civil, își vor continua activitatea la locul lor de muncă.

În perioada în care sunt chemați la unitate, rezerviștii voluntari primesc salariul aferent funcției militare pe care o ocupă, la fel ca militarii în activitate care ocupă funcții similare.

În restul timpului, când își continuă activitățile obișnuite, ca civili, li se acordă 30% din salariul funcției militare pe care o au ca rezerviști.

