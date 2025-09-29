Rectificarea bugetară, publicată de Ministerul Finanțelor. Precizările premierului Ilie Bolojan despre alocarea banilor

Rectificarea bugetară, publicată de Ministerul Finanțelor. Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, că România are posibilitatea să plătească pensii și salarii până la finalul anului. Rectificarea bugetară va fi aprobată miercuri sau joi și va asigura fluxurile de plăți.

Bolojan a fost întrebat, luni seara, dacă sunt bani de pensii și salarii în România.

„Sunt (bani de pensii și salarii – n .r.) și această rectificare de buget care a fost propusă astăzi (luni – n.r.) și va fi aprobată zilele următoare, miercuri sau joi, asigură fluxurile de plăți pentru ca salariile și pensii în România să fie achitate până la sfârșitul anului”, a spus Bolojan la Digi 24, potrivit Mediafax.

Rectificarea bugetară pe ministere

Întrebat de ce primește Ministerul Muncii, la rectificare, 5,5 miliarde de lei, Ilie Bolojan a spus că un miliard sunt pentru facturile consumatorilor casnici, respectiv subvenția pe care o primesc consumatorii din categoriile defavorizate.

Bolojan a explicat că cealaltă parte din sumă este pentru achitarea restanțelor către companiile de energie pentru prețurile plafonate în cursul anilor trecuți. Potrivit premierului, pentru consumatorii casnici, Ministerul Muncii achită această diferență cu plafonarea, iar pentru consumatorii non-casnici achită diferența Ministerului Energiei.

Premierul a mai spus că pe componenta de pensii o sumă relativ mică este la rectificare la Ministerul Muncii, iar pe componentele de salarii, pe câteva ministerii au fost niște alocări suplimentare în așa fel încât să poată să asigure fluența plăților în următoarele luni.

Întrebat de ce primește Ministerul Energiei, 1,2 miliarde de lei, Bolojan a spus că e vorba despre plăți restante sau despre plăți pe care Ministerul Energiei le are pe diferite programe.

„O parte din această rectificare de buget s-a dus către asigurarea fondurilor în așa fel încât să putem asigura cofinanțarea la fondurile europene pe care trebuie să le absorbim până la finalul anului și în mod evident să închidem programul PNRR, care trebuie finalizat până în toamna anului viitor și în așa fel încât să absorbim din acest moment și până în toamna anului viitor 10 miliarde de euro, care vor fi o infuzie importantă în economia românească, atât pentru proiecte din energie, dar și pentru proiecte care țin de eficiența energetică a clădirilor, a școlilor, de exemplu, în spitale, în infrastructură și așa mai departe”, a explicat Ilie Bolojan.

Bani pentru programul ”Anghel Saligny”

La rectificare merg bani și către programul Anghel Saligny.

„Anul acesta au fost alocați inițial 9,9 miliarde, s-a alocat această suplimentare de peste 2 miliarde, în așa fel încât facturile care au fost emise până în vara acestui an să poată fi achitate în lunile următoare. Nu mai avem spații bugetare pentru a continua alte plăți pe programul Anghel Saligny anul acesta și practic cu această suplimentare se vor închide plățile pe care le poate face Guvernul României pe programul de investiții din bugetul național pentru autoritățile locale”, explică premierul.

Întrebat dacă a luat bani de la investiții ca să aveți pentru cheltuieli precum pensiile și salariile, premierul a spus că nu au fost luați bani de la investiții, ci au fost suplimentate sumele pe aceste programe, având în vedere că volumul de lucrări derulate de companiile de construcții a fost mult mai mare decât cel programat la începutul anului.

Vezi integral: proiectOUGrectificarebugetdestat2025

Rectificarea bugetară 2025. Bani pentru administrații județene

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează per sold cu suma de 502,1 milioane lei.

Se majorează sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 85,8 milioane lei, după cum urmează:

plus 88,8 milioane lei pentru finanțarea Programului pentru școli al României (diferenţa per sold între sumele alocate prin Legea nr. 9/2025, perioada ianuarie-iunie 2025, rămase neutilizate, şi necesarul stabilit, perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2025 – 2026)

minus 3 milioane lei destinate finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special (art. 70 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 198/2023, în cuantumurile stabilite HG nr. 838/2022); stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale

Rectificarea bugetară 2025. Bani pentru administrații locale

Se majorează sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 209,0 milioane lei, după cum urmează:

plus 130,7 milioane lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, potrivit datelor comunicate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

plus 15,1 milioane lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit datelor comunicate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

plus 75,3 milioane lei pentru finanțarea gratuităţii acordate elevilor prevăzuţi la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, la transportul public local şi metropolitan rutier

minus 12,1 milioane lei destinate Programului pentru școli al României implementat la nivelul municipiului București

Se majorează sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale cu suma de 194,2 milioane lei, urmare a aplicării mecanismului de echilibrare, utilizând o nouă estimare a impozitului pe venit, pentru lunile iulie și august 2025

Se majorează sumele defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional, acreditate, cu suma de 13,1 milioane lei.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu suma de 178,9 milioane lei.

