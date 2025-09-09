REGES-ONLINE înlocuieșe REVISAL de la 1 octombrie. Angajatorii care nu se conformează riscă amenzi uriașe

REGES-ONLINE înlocuieșe REVISAL de la 1 octombrie: 20.000 lei este cuantumul maxim al amenzilor ce vor fi aplicate angajatorilor care nu trec la timp la Reges Online, registrul general de evidență a salariaților ce înlocuiește Revisal. Termenul limită până la care angajatorii trebuie să facă tranziția către noul sistem este 30 septembrie 2025.

Toate raportările se vor efectua exclusiv prin noua platformă digitală accesibilă AICI.

Nerespectarea obligației de înregistrare în termenul legal se sancționează cu amendă între 15.000 și 20.000 de lei.

Totodată, necompletarea tuturor elementelor contractelor de muncă active la data înrolării în noul sistem atrage sancțiuni între 5.000 și 10.000 de lei.

REGES-ONLINE înlocuieșe REVISAL de la 1 octombrie. Principalele beneficii pe care le ofertă noul sistem:

administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricului acestora;

raportarea în timp real și actualizarea automată a aplicației;

accesul securizat prin certificat digital calificat sau RoElD;

integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor;

platforma digitală este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro;

autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF;

trecerea la REGES-ON LINE nu presupune migrarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem.

