Connect with us

Actualitate

Registrul Comerțului: 13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului

zile libere 2025

Publicat

acum O oră

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). 

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.638 (număr în creştere cu 6,91% faţă de primele opt luni din 2024), capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 934 firme suspendate (plus 18,38%), Iaşi – 647 (plus 18,5%), Bihor – 572 (plus 5,15%), Braşov – 555 (plus 3,35%), Neamţ – 541 (plus 31,31%) şi Timiş – 502 (plus 2,45%), transmite Agerpres.

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele Teleorman -74 (minus 22,92% faţă de perioada ianuarie-august 2024), Ialomiţa – 76 (plus 1,33%), Caraş-Severin – 83 (minus 25,89%), Covasna – 88 (plus 4,76%) şi Tulcea – 96 (minus 12,73%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 70,93%), Dolj (plus 38,67%) şi Neamţ (plus 31,31%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Dâmboviţa (minus 33,67%), Caraş-Severin (minus 25,89%) şi Teleorman (minus 22,92%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.934 (minus 33,17% comparativ cu ianuarie-august 2024), construcţii 787 (minus 29,54%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 753 (minus 34,41%) şi transport şi depozitare – 692 (minus 25,51%).

Pentru luna august au fost comunicate 1.480 suspendări de activitate, cele mai multe în Bucureşti (172) şi în judeţele Cluj (83), Iaşi (83), Neamţ (72) şi Braşov (68).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

Licitație pentru numere de înmatriculare personalizate, cu sume de până la 5.000 de euro. Proiect depus la Parlament
zile libere 2025
Actualitateacum O oră

Registrul Comerțului: 13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului
Evenimentacum O oră

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 3 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Actualitateacum O oră

Registrul Comerțului: 13.251 de firme şi-au suspendat activitatea în primele opt luni ale anului
Anunț important pentru clienții Hidroelectrica
Economieacum 3 ore

Hidroelectrica promite ”o ofertă deosebit de competitivă, pentru populaţie şi industrie”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 2 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Succes remarcabil pentru Miriam Bulgaru: S-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la București
Evenimentacum o zi

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend
Evenimentacum 9 ore

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: Energii contrastante, care ne invită la echilibru între acțiune și reflecție
Actualitateacum 20 de ore

Elena Maria Toma, canotoarea din Abrud și-a sărbătorit recent majoratul. Mesaj de felicitare din partea Cupru Min Abrud
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 4 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum o săptămână

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Când este cel mai bine să îți faci vaccinul antigripal: Sunt deja cazuri de gripă în România
Evenimentacum o zi

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății: E posibilă o comasare până la finalul anului
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 9 ore

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum o zi

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie