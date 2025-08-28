Regulamentul de premiere a elevilor olimpici, aprobat în Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul este de 50.000 de lei

Consilierii locali din Alba Iulia au votat joi regulamentul de premiere a elevilor din oraș, care au obținut rezultate la olimpiadele școlare naționale sau internaționale.

Banii vor fi acordați în funcție de rezultate, în ordine descrescătoare, de la premiul întâi, care va fi recomensat cu suma de 600 de lei.

Bugetul total de premiere aprobat este de 50.000 de lei.

Primarul Gabriel Pleșa le-a spus consilierilor că regulamentul este aprobat o singură dată și va putea fi utilizat și în anii următori pentru premierea elevilor, în funcție de situația transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News