Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 37 de milioane de lei

Publicat

acum 8 secunde

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), informează Loteria Română.

Potrivit Agerpres, la Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

De asemenea, La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro), iar la Noroc Plus este un report la categoria I de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro).

Totodată, la Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

La extragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

