Connect with us

Actualitate

Restricții de circulație în Teiuș, de miercuri, 17 septembrie. Trafic rutier închis într-o zonă din oraș

Publicat

acum 52 de secunde

Sunt anunțate restricții de circulație în Teiuș, ce intră în vigoare de miercuri, 17 septembrie. Traficul rutier va fi închis într-o zonă din oraș.

Potrivit primăriei, se va lucra pentru remedierea unei problem tehnicce la șanțul betonat din intersecția străzilor Clujului cu Decebal (zona Lukoil).

Pentru desfășurarea lucrărilor, este necesară închiderea traficului rutier pe o perioadă de 7 zile, după cum urmează:

  • de miercuri, 17 septembrie, ora 7.00 până marți, 23 septembrie.

Restricții de circulație în Teiuș

Traficul va fi închis complet pe tronsonul cuprins între intersecția Lukoil și sensul giratoriu.

Circulația va fi deviată pe strada Decebal, de la sensul giratoriu până la intersecția cu strada Clujului, și se va desfășura în ambele sensuri de mers.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 52 de secunde

Restricții de circulație în Teiuș, de miercuri, 17 septembrie. Trafic rutier închis într-o zonă din oraș
Educațieacum 30 de minute

Evaluare Națională clasa a II-a, a IV-a și a VI-a. Vor fi schimbări la testările din 2026, anunță ministrul Educației
Evenimentacum O oră

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, alături de alte 20 de persoane. Care sunt acuzațiile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 16 ore

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 17 ore

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 5 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 2 zile

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Evenimentacum 2 zile

Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Evenimentacum o zi

Examinări decontate prin CAS pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei, la Spitalul din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 30 de minute

Evaluare Națională clasa a II-a, a IV-a și a VI-a. Vor fi schimbări la testările din 2026, anunță ministrul Educației
Educațieacum 4 ore

Marius Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, printre finaliștii regionali la Gala Premiilor – Directorii Anului 2025
Mai mult din Educatie