Restricții de circulație în Teiuș, de miercuri, 17 septembrie. Trafic rutier închis într-o zonă din oraș

Sunt anunțate restricții de circulație în Teiuș, ce intră în vigoare de miercuri, 17 septembrie. Traficul rutier va fi închis într-o zonă din oraș.

Potrivit primăriei, se va lucra pentru remedierea unei problem tehnicce la șanțul betonat din intersecția străzilor Clujului cu Decebal (zona Lukoil).

Pentru desfășurarea lucrărilor, este necesară închiderea traficului rutier pe o perioadă de 7 zile, după cum urmează:

de miercuri, 17 septembrie, ora 7.00 până marți, 23 septembrie.

Restricții de circulație în Teiuș

Traficul va fi închis complet pe tronsonul cuprins între intersecția Lukoil și sensul giratoriu.

Circulația va fi deviată pe strada Decebal, de la sensul giratoriu până la intersecția cu strada Clujului, și se va desfășura în ambele sensuri de mers.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News